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Политики Нацобъединения осудили главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. В письме главы Еврокомиссии говорится о необходимости позитивных отношений между ЕС и РФ для безопасности Европы.

"Это поздравление означает восстановление "безопасного" сотрудничества с Россией, забыв о "новых" границах, которые были созданы в Европе после 2014 года:(((" , - написал депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле.

Tas laikam Apsveicēja prāt nozīmē - atjaunot “drošo” sadarbību ar RUS, aizmirstot par tās radītām “jaunām” robežām Eiropā pēc 2014.g.:((( https://t.co/qdWZ65hCZJ — Roberts Zīle (@robertszile) March 20, 2018

В свою очередь депутат нацблока Янис Домбрава считает действия Юнкера жалкими.

"Жалкие действия со стороны Юнкера. Он говорит об общей безопасности с Россией, пока ее оккупационные силы незаконно находятся в соседних суверенных странах", - написал Домбрава.

Nožēlojama rīcība no Ž.K.Junkera puses, runāt par kopējo drošību ar Krieviju, kamēr tās okupācijas spēki pretlikumīgi atrodas suverēnu, kaimiņvalstu teritorijās. https://t.co/0SY2e3o3fc — Jānis Dombrava (@janisdombrava) March 20, 2018

Кто-то из пользователей соцсети пошутил, что, наверное, Юнкер был сильно пьян, написав такое поздравление, намекая на алкогольную зависимость главы Еврокомиссии, на которую не раз намекали в СМИ. Были и такие, кто признался Домбраве, что "не одобряет его фашистскую партию", но на этот раз депутат нацблока прав - Юнкеру не стоило поздравлять Путина.

Как уже сообщалось, Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах РФ.

"Я всегда выступал за то, что позитивные отношения между Евросоюзом и Россией критически важны для безопасности нашего континента", - сказано в письме Юнкера в адрес Путина. Глава ЕК пожелал президенту Путину всяческих успехов на его посту.

Напомним, из стран Балтии, Путина поздравила только глава Эстонии.

Накануне Путина с переизбранием на очередной срок поздравил Дональд Трамп. Президенты России и США провели телефонный разговор. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе американской стороны, лидеры обсудили, в том числе, возможность встречи на высшем уровне.