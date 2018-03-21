Путин дождался: Вейонис поздравил президента России с переизбранием (5)

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Политика | 21 марта 2018 года, 17:29

Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и переизбранием на четвертый срок в качестве главы государства.

Как сообщают в канцелярии президента, Вейонис отправил Путину письменное поздравление.

Президент Латвии пожелал, чтобы деятельность Владимира Путина, как лидера страны, была направлена на повышение благосостояние российского народа. Он также выразил надежду на улучшение и развитие двусторонних отношений.

Как сообщалось, Вейонис долго не мог определится, поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России или нет.

Вчера, 20 марта, главу России поздравил и американский лидер Дональд Трамп. Перед его звонком Владимиру Путину администрация президента положила ему на стол записку с большой надписью "Не поздравлять". Однако глава государства вопреки всяким рекомендациям, связался с президентом России.

Комментарии 5
Факт 11 минут назад
Какая смешная страна эта Латвия - местный президент даже пукнуть не посмеет пока это не сделает американский.
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Патриот 4 минуты назад
И это президент Латвии!? Посмешище! В сартир наверное ходит тоже по приказу Трампа! Какой президент, такая и страна. ФУ!!!
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I.D.7 минут назад
Ну наконец-то, мы все уже испереживались - поздравит-не поздравит.У меня даже аппетит пропал...Теперь можно со спокойной душой пообедать...
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