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Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и переизбранием на четвертый срок в качестве главы государства.

Как сообщают в канцелярии президента, Вейонис отправил Путину письменное поздравление.

Президент Латвии пожелал, чтобы деятельность Владимира Путина, как лидера страны, была направлена на повышение благосостояние российского народа. Он также выразил надежду на улучшение и развитие двусторонних отношений.

Как сообщалось, Вейонис долго не мог определится, поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России или нет.

Вчера, 20 марта, главу России поздравил и американский лидер Дональд Трамп. Перед его звонком Владимиру Путину администрация президента положила ему на стол записку с большой надписью "Не поздравлять". Однако глава государства вопреки всяким рекомендациям, связался с президентом России.