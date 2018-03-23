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В ходе визита на Украину госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович принял участие в презентации аналитического исследования "Оценка двусторонних отношений Латвии и Украины". По словам дипломата, Латвия готова делиться опытом удач и неудач при введении реформ.

Говоря о Крыме, Пилдегович напомнил жесткую установку Латвии, что "нарушения международных прав нельзя забыть и простить". Об этом сказано в аккаунте МИД Латвии соцсети Twitter.

Ранее в интервью радио Baltkom госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии рассказал, что пока не будет решен конфликт России и Украины, говорить о полном восстановлении диалога с восточным партнером не имеет смысла.

"Есть темы, по которым у нас принципиально расходятся точки зрения. Вопрос аннексии, присоединения Крыма, создал недоверие в отношении долгосрочной политики России. Конфликт России с Украиной кровоточит, эту тему пока не удается решить, а до этого мы не можем говорить о полном возобновлении отношений между Россией и ЕС", - отметил Пилдегович.

Ранее на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, глава правительства Латвии Марис Кучинскис заявил, что не готов простить России аннексию Крымского полуострова.