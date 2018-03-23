Латвия верна Украине: Крым нельзя забыть и простить! (51)

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Политика | 23 марта 2018 года, 08:29

В ходе визита на Украину госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович принял участие в презентации аналитического исследования "Оценка двусторонних отношений Латвии и Украины". По словам дипломата, Латвия готова делиться опытом удач и неудач при введении реформ.

Говоря о Крыме, Пилдегович напомнил жесткую установку Латвии, что "нарушения международных прав нельзя забыть и простить". Об этом сказано в аккаунте МИД Латвии соцсети Twitter.

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Ранее в интервью радио Baltkom госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии рассказал, что пока не будет решен конфликт России и Украины, говорить о полном восстановлении диалога с восточным партнером не имеет смысла.

"Есть темы, по которым у нас принципиально расходятся точки зрения. Вопрос аннексии, присоединения Крыма, создал недоверие в отношении долгосрочной политики России. Конфликт России с Украиной кровоточит, эту тему пока не удается решить, а до этого мы не можем говорить о полном возобновлении отношений между Россией и ЕС", - отметил Пилдегович.

Ранее на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, глава правительства Латвии Марис Кучинскис заявил, что не готов простить России аннексию Крымского полуострова.

Комментарии 51
Кеша2 часа назад
Да не Украине вы верны. Вы верны хозяивам, которые как скажут, так и будет, клоуны.
6
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Тю2 часа назад
А где Украинская продукция?===============
Как где? А Парашенковкие конфеты и печеньки в Максиме?
8
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Рижанка 2 часа назад
И БУДЕТ В латвии УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК государственным . ОНИ ТАК УВАЖАЮТ ЛЮБЯТ ЦЕНЯТ . МУДАЧЬЕ С КУРИНЫМИ МОЗГАМИ .
3
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