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Нацобъединение не позволит ввозить в Латвию рабочую силу из других стран. По крайней мере, таков был посыл выступающего на Латвийском телевидении представителя этой политической силы Яниса Домбравы.

Политик в своем аккаунте на Facebook выставил соответствующий пост с подписью: «Мы не позволим ввести гастарбайтеров, забудьте об этом!»

Пользователи соцсети советуют представителю Нацблока посмотреть в SS рекламу, где самая большая зарплата, что там предлагают - это 500-600 евро.

Люди спрашивают, как с такой зарплатой выжить? Ясно, что нельзя позволить ввозить гастарбайтеров, но для этого приведите в порядок систему зарплат в стране и не оставляйте людей с ненормальными налогами, из-за этого люди уезжают отсюда.

По мнению многих пользователей соцсети, без повышения минимальной зарплаты Латвия не выживет без гастарбайтеров.

«Не повышая минимальную зарплату до адекватного уровня, мы обрекаем Латвию на уничтожение. Люди все больше уезжают из села, где возможности заработка ничтожны, едут в города, а оттуда уже за границу. Поэтому повышение минимальной зарплаты до 1000 евро в месяц — это вопрос выживания Латвии. Конечно, есть люди, которым такая ситуация выгодна. Больше всего от такой ситуации выигрывают иностранные предприниматели, для которых мы — дешевая рабочая сила. Также эта ситуация выгодна выдающим кредиты учреждениям, люди находятся в отчаянии, поэтому берут кредиты на выживание, после этого они их не могут выплатить и платят мистические проценты, и когда терпение заканчивается, человек машет рукой и бежит за границу в поисках лучшей жизни. Поэтому надо подписываться на Manabalss.lv под минимальной зарплатой в Латвии 1000 евро в месяц и необлагаемый минимум в размере 820 евро в месяц», - написал еще один пользователь.

Как сообщалось, ситуация с доступностью высококвалифицированной рабочей силой в Латвии становится все напряженнее. Минэкономики считает, что необходимо срочно увеличить доступность высококвалифицированной рабочей силы для работодателей в Латвии, так как ситуация становится все более напряженной - количество вакансий квалифицированных работников выросло в несколько раз.

Эксперты признают, ситуация становится критической и в какой-то момент нехватка рабочей силы станет тормозить развитие экономики.