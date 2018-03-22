Дзинтарс: школьная реформа - это только начало (56)

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Политика | 22 марта 2018 года, 17:51

Утверждение Сеймом постепенного перехода школ нацменьшинств на латышский язык обучения является историческим моментом. Об этом в своем Twitter написал председатель Нацобъединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

«Исторический момент — Сейм наконец поддержал идею VL-TB/LNNK о среднем образовании только на латышском языке! Конечно, это только начало. Целью является полный переход образования на латышский язык!», - написал Дзинтарс.

Напомним, Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против было 18.

Фото из Flickr

Комментарии 56
курик3 часа назад
Идиоты они и есть идиоты
4
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Патриот 3 часа назад
Для тебя конец! Чмо!
3
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Тьфу противно2 часа назад
Стыдно быть таким дебилоидом как ты.
5
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