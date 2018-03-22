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Утверждение Сеймом постепенного перехода школ нацменьшинств на латышский язык обучения является историческим моментом. Об этом в своем Twitter написал председатель Нацобъединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

«Исторический момент — Сейм наконец поддержал идею VL-TB/LNNK о среднем образовании только на латышском языке! Конечно, это только начало. Целью является полный переход образования на латышский язык!», - написал Дзинтарс.

Vēsturisks brīdis - Saeima beidzot atbalsta @VL_TBLNNK ideju par vidējo izglītību tikai latviešu valodā! Protams, šis ir tikai sākums. Mērķis ir pilnīga pāreja uz izglītību latviešu valodā! #latviešuvaloda #izglītība #valstsvaloda pic.twitter.com/kTnznj73U5 — Mūsu Latvija (@MusuLatvija) 22 марта 2018 г.

Напомним, Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против было 18.

Фото из Flickr