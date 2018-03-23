Пламенная речь Абу Мери в Сейме: мы положили конец последствиям оккупации (190)

фото

Политика | 23 марта 2018 года, 07:11

Образование на латышском языке - основа сплоченного общества, считает депутат Сейма, глава фракции "Единство" Хосам Абу Мери. Выступая накануне с трибуны Сейма политик указал, что приняв закон о переводе образования на госязык, будет положен конец последствиям оккупации.

По словам Абу Мери, спустя почти 15 лет, несмотря на серьезные протесты и антикампании, министру образования Карлису Шадурскису наконец-то удалось закончить реформу. Ее цель - обеспечить каждому ребенку в Латвии равные возможности получить качественное образование на латышском языке.

По словам политика, поставлена точка раздробленности общества, так как образование является основой сплоченного общества. Всем детям надо расти и учиться вместе. Латвия не может позволить себе раздробленного общества.

"Если я спрошу у Вас, коллеги, что означает государство? Ответ таков - земля, латвийский народ, к которому также принадлежат нацменьшинства, латышский язык. Вот три вещи, которые образуют государство. Если мы говорим о сегодняшнем дне, то это очень и очень исторический день в истории латвийского народа. Наконец-то мы положим конец последствиям оккупации. Мы поставим точку, так как хотим сплоченного общества, хотим, чтобы образование было только на латышском языке, хотим, чтобы весь латвийский народ жил под одним латвийским флагом. Я не понимаю, почему есть возражения. Общество может быть сплоченным только тогда, если мы все будем учить латышский язык. Я считаю, что сегодняшний день - праздничный день, так как данное решение укрепит независимость Латвии, за восстановление которой голосовали 4 мая", - сказал с трибуны Сейма депутат.

Как сообщалось, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

Сам политик - араб, ливанского происхождения, в Латвии проживает с 1993 года. Политик уже не раз высказывал недоумение, почему многие проживающие в Латвии представители других национальностей даже спустя много лет после восстановления независимости не хотят выучить латышский язык и разговаривать на нем.

фото flickr.com

Комментарии 190
A4 часа назад
Что ты, араб херов, вот уж натурально Хрен с горы, неизвестно откуда взявшийся здесь, знаешь об "оккупации" и о роли русского языка в Латвии? Ты, ссука, учить нас задумал, взрослых людей, что хорошо, а что плохо в этой жизни?
5
Ответить
Чья бы корова....4 часа назад
А какое отношение эта арабская обезьяна имеет к латвийской истории???
7
Ответить
заводов уже нет4 часа назад
еще остались объекты "ненавистного наследия"- мосты и телебашня. Предлагаю снести.
4
Ответить