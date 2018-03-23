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Образование на латышском языке - основа сплоченного общества, считает депутат Сейма, глава фракции "Единство" Хосам Абу Мери. Выступая накануне с трибуны Сейма политик указал, что приняв закон о переводе образования на госязык, будет положен конец последствиям оккупации.

По словам Абу Мери, спустя почти 15 лет, несмотря на серьезные протесты и антикампании, министру образования Карлису Шадурскису наконец-то удалось закончить реформу. Ее цель - обеспечить каждому ребенку в Латвии равные возможности получить качественное образование на латышском языке.

По словам политика, поставлена точка раздробленности общества, так как образование является основой сплоченного общества. Всем детям надо расти и учиться вместе. Латвия не может позволить себе раздробленного общества.

"Если я спрошу у Вас, коллеги, что означает государство? Ответ таков - земля, латвийский народ, к которому также принадлежат нацменьшинства, латышский язык. Вот три вещи, которые образуют государство. Если мы говорим о сегодняшнем дне, то это очень и очень исторический день в истории латвийского народа. Наконец-то мы положим конец последствиям оккупации. Мы поставим точку, так как хотим сплоченного общества, хотим, чтобы образование было только на латышском языке, хотим, чтобы весь латвийский народ жил под одним латвийским флагом. Я не понимаю, почему есть возражения. Общество может быть сплоченным только тогда, если мы все будем учить латышский язык. Я считаю, что сегодняшний день - праздничный день, так как данное решение укрепит независимость Латвии, за восстановление которой голосовали 4 мая", - сказал с трибуны Сейма депутат.

Kas veido mūsu valsti? Tās kodols ir Latvijas zeme, Latvijas tauta, arī mazākumtautību pārstāvji, un latviešu valoda. Izglītība latviešu valodā ir saliedētas sabiedrības pamats. Saeima ir pieņēmusi vēsturisku lēmumu – visi bērni Latvijā izglītību iegūs latviešu valodā! @H_AbuMeri pic.twitter.com/Fcp1wIudMk — Vienotība (@VienotibaLV) March 22, 2018

Как сообщалось, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

Сам политик - араб, ливанского происхождения, в Латвии проживает с 1993 года. Политик уже не раз высказывал недоумение, почему многие проживающие в Латвии представители других национальностей даже спустя много лет после восстановления независимости не хотят выучить латышский язык и разговаривать на нем.

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