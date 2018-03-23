СМИ: Латвия собирается выслать российских дипломатов (43)

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Политика | 23 марта 2018 года, 09:55

Выслать российских дипломатов собираются пять стран Евросоюза (ЕС), в числе которых Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, эти страны разделяют британскую позицию и рассматривают высылку дипломатов в качестве антироссийской меры, которую члены ЕС должны принять скоординировано. По данным издания, не все страны убеждены в участии России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза обсуждают возможность высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Напомним, вчера и сегодня премьер-министр Марис Кучинскис находится в Брюсселе, где принимает участие в заседании Совета ЕС.

Как сообщает издание, эта тема активно обсуждалась на саммите ЕС в Брюсселе.

По данным одного из источников газеты, Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление несет Россия, нет. Лидеры стран также договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы.

22 марта президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что литовские власти рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях "ликвидации разведывательной сети".

Ранее в СМИ появилась информация о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй убедить власти государств — членов Европейского Союза последовать британскому примеру и выслать российских дипломатов.

Комментарии 43
11461 час назад
надо быть идиотом, чтобы не знать примеров из мировой истории, как англичане используют своих марионеток-"союзников" в войнах. "Хуже, чем когда Англия является твоим врагом, может быть то, когда она становится твоим союзником" (с)
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1 час назад
Давайте-давайте,а потом начинайте плакать и удивляться почему транзит резко пойдет к 0!!!
4
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Посреди ночи у меня зазвонил телефон, и все стало ясно. 1 час назад
Очень надеюсь, что у латышей окажется собственное мнение на этот счет. Они не окажутся полными дукурсами в этой теме.
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