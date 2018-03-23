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Латвия примет решение о выдворении из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием. Об этом в эфире Latvijas radio сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что такие действия могут быть приняты в знак солидарности с другими странами Евросоюза. Кроме того, Ринкевич подчеркнул, что Латвия не будет отзывать посла из России, а Марис Риекстиньш продолжит работу.

Лидеры стран Евросоюза, которые в эти дни собрались в Брюсселе, решили отозвать посла Евросоюза из России – в знак солидарности с Великобританией, которая уверена, что Россия ответственна за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом, что расценивается как агрессия против Соединенного Королевства как государства.

Латвия также категорически осуждает атаку в Солсбери, о чем заявил премьер Латвии Марис Кучинскис на заседании Евросовета.

"Латвия солидарна с Великобританией в этом вызове нашей общей безопасности и готова оказать Великобритании поддержку и в двустороннем порядке, и в рамках ЕС, НАТО и ООН. Латвия настаивает, что тем, кто спланировал и провел это нападение на территории стран НАТО, следует дать адекватный и сильный ответ", - заявил Кучинскис.

Между тем, получить комментарий от госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Пилдеговича не удалось.

В интервью радио Baltkom cоветник главы МИД Латвии Виктор Макаров отметил, что эту информацию кроме главы ведомства и его пресс-секретаря никто комментировать не будет.

Источник: rus.lsm.lv

Фото: Канцелярия Сейма