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Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL/TB-LNNK) своим распоряжением отменит принятые в начале марта поправки к положению о Рижском самоуправлении, запрещающие депутатам на заседаниях думы задавать больше трех вопросов по каждому включенному в повестку его работы пункту, сообщила его пресс-секретарь Санта Валюма.

Герхардс подтвердил, что сегодня получил ответное письмо Рижской думы, в котором указано, что дума не планирует отменять или менять поправки положение.

"Моя позиция остается неизменной - поправки к положению необходимо отменить, так как они ограничивают право депутатов полноценно участвовать в заседаниях думы и представлять интересы общества. В нынешней редакции поправки к положению ни в коем случае не останутся - моим распоряжением действие поправок будет приостановлено, причем решение можно будет оспорить только в Конституционном суде", - сказал Герхардс.

Ранее Герхардс рассказал, что Министр охраны среды и регионального развития направило всем самоуправлениям письма с просьбой по мере возможности согласовывать с министерством планируемые поправки.

По мнению министра, ограничивая возможности оппозиционных депутатов задавать вопросы, Рижская дума ограничивает их полноценное участие в заседаниях и принятии решений.

Отметим, что правило, ограничивающее количество вопросов, которое депутаты могут задавать в ходе заседаний, действует и в других самоуправлениях Латвии.

Фото из Flickr