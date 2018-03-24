Премьер о СЗК: мы - хорошо известный бренд (18)

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Политика | 24 марта 2018 года, 19:51

Времена, когда объединение крестьян и "зеленых" расценивали как абсурдную или невозможную политическую комбинацию, остались в прошлом, и сейчас Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) оценивается как хорошо известный бренд, заявил премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК), выступая на съезде Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

"Возможно, в старой или Западной Европе крестьянам и "зеленым" и не удается сотрудничать, но в Латвии такое объединение сработалось. Между двумя группами могут быть споры по отдельным положениям программы, но необходимость сохранить СЗК сомнению не подвергается",- отметил Кучинскис.

СЗК составляет ядро национально-консервативного правительства, подчеркнул он.

Важнейшими целями премьер назвал обеспечение благосостояния и конкурентоспособности всех жителей в масштабе ЕС. Необходимо быстрее достичь среднего в ЕС уровня жизни, что стало бы самым сильным аргументом для возвращения многих уехавших за границу жителей в Латвию, добавил он.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 18
Саня2 часа назад
Это не бренд, а бред.
2
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Светлана2 часа назад
Все гадаю, что или кого они подразумевают под словом "зелёные". Крокодилы, сопли, абсент, конопля...?
Брррренд!
2
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Нас Рать2 часа назад
Бренд известный,авторитет ниже плинтуса,как в прочем и табуна недорослей,задурманивший всех и вся!
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