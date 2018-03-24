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Времена, когда объединение крестьян и "зеленых" расценивали как абсурдную или невозможную политическую комбинацию, остались в прошлом, и сейчас Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) оценивается как хорошо известный бренд, заявил премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК), выступая на съезде Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

"Возможно, в старой или Западной Европе крестьянам и "зеленым" и не удается сотрудничать, но в Латвии такое объединение сработалось. Между двумя группами могут быть споры по отдельным положениям программы, но необходимость сохранить СЗК сомнению не подвергается",- отметил Кучинскис.

СЗК составляет ядро национально-консервативного правительства, подчеркнул он.

Важнейшими целями премьер назвал обеспечение благосостояния и конкурентоспособности всех жителей в масштабе ЕС. Необходимо быстрее достичь среднего в ЕС уровня жизни, что стало бы самым сильным аргументом для возвращения многих уехавших за границу жителей в Латвию, добавил он.

Фото: Канцелярия Сейма