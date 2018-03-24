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МИД России осудил принятие Сеймом Латвии поправок к закону "Об образовании", подразумевающих перевод всех школ страны на государственный язык обучения.

"Примечательно, что эта так называемая "реформа" начнет проводиться уже в следующем году. При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской Ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются", — говорится в сообщении.

В заявлении также указывается, что поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов и осложняют двусторонние отношения России и Латвии.

МИД России выразило надежду, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур.

Напомним, как уже писал Mixnews, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об образовании и к Закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.