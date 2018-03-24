МИД РФ о переводе школ: Сейм нарушает международно-правовые акты (57)

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Политика | 24 марта 2018 года, 17:49

МИД России осудил принятие Сеймом Латвии поправок к закону "Об образовании", подразумевающих перевод всех школ страны на государственный язык обучения.

"Примечательно, что эта так называемая "реформа" начнет проводиться уже в следующем году. При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской Ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются", — говорится в сообщении.

В заявлении также указывается, что поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов и осложняют двусторонние отношения России и Латвии.

МИД России выразило надежду, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур.

Напомним, как уже писал Mixnews, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об образовании и к Закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

Комментарии 57
БТР1 час назад
патриотс = ДЕБИЛС!!!
4
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вонючему быдлу1 час назад
варзилов- быдло, из-за тебя закрыли Вести. Свали отсюда, юродивый, не превращай этот форум в срач, как у себя в хлеву без удобств.
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Поболттаь охота1 час назад
Тебя ,типа патриот, они забыли спросить .что им делать. А чего тогда Латвия сует свой нос к латышской диаспоре в Австралии и в Канаде? Пусть тогда тоже сидят у себя в стране и не лезут в чужие страны.
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