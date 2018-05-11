Политика |

Фото с Марша рассерженный родителей, 4 апреля 2018 года

Бывший депутат Европарламента, лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок сегодня явилась в Полицию безопасности (ПБ) для дачи свидетельств по уголовному процессу, возбужденному 18 апреля этого года.

Как сообщают очевидцы, спустя некоторое время после нахождения в ПБ, Жданок покинула здание спецслужбы.

"Всем, кто переживает: Татьяна Жданок вышла из здания ПБ. Все в порядке", - написала на своей странице в социальной сети Facebook журналист Алла Березовская.

Как сама Жданок рассказала в интервью радио Baltkom, ее отпустили после двухчасового разговора.

"Мне не запрещали разглашать беседу с ПБ, потому что опасаются крупного скандала из-за моей персоны. Но я по прежнему остаюсь в статусе лица, против которого возбуждено уголовное дело", - сказала она.

Жданок рассказала, что во время беседы с сотрудниками спецслужбы они просмотрели видео с Вселатвийского родительского собрания.

"Мы просмотрели видео, оно до сих пор доступно в интернете. ПБ подозревает, что там были высказаны призывы, но видео они удалять не требуют. И даже призывы к более радикальным мерам были в рамках закона", - рассказала она.

Напомним, против Жданок начат уголовный процесс в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием, на котором критиковалась реформа образования.

Фото с акции протеста против школьной реформы на Эспланаде, 24 февраля 2018

Более серьезный статус - подозреваемый, применяется, когда совокупность доказательств дает основание предположить, что конкретное лицо совершило преступление.

Расследование находится в начальной стадии, и более подробных комментариев ПБ не дает.

Жданок на пикете в защиту Александра Гапоненко, 23 апрея 2018 года

Как сообщалось, по этому делу проходит также активист Владимир Линдерман. Накануне суд признал задержанного спецслужбами 8 мая Линдермана подозреваемым, к нему была применена мера пресечения - содержание под стражей.

Линдерману инкриминируются преступления, предусмотренные статьей 78 Уголовного закона - за разжигание национальной, этнической и расовой розни в группе лиц грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Согласно статье 80, за действия, направленные против государственной независимости Латвии, территориальной целостности и государственной власти предусматривается лишение свободы на срок до восьми лет, а ст. 225 предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет за организацию массовых беспорядков.

Что говорил Линдерман на Вселатвийском родительском собрании

Как заявил Линдерман на Вселатвийском родительском собрании, фактически русским жителям Латвии предъявлен ультиматум - ассимилироваться или убираться из страны. По его мнению, в настоящее время мир находится в состоянии холодной войны между Россией и Западом, "этим хотят воспользоваться латышские националисты и осуществить в таком мягком варианте этнические чистки, которые в мирное время невозможны".

"На сегодня мы имеем полное единство латышской власти и латышского народа в вопросе о русском образовании. Если есть 5-6-7 процентов латышей, которые не разделяют такой подход, то, во-первых, это мало, а во-вторых, эти люди распылены и политической силы, которая способна повлиять на ситуацию, не представляют", - добавил он.

"Поэтому мы переходим к новой фазе. Нужны новые методы. Парламентский метод захлебнулся", - считает Линдерман. Он считает безнадежными попытки повлиять на ситуацию через европейские, западные структуры - "они не будут вставать на нашу сторону, если не вставали столько лет".

"Поэтому все, что нам остается, это создать для власти или, не боюсь этих слов, для латышского народа (не надо всей этой политкорректности) такие условия, при которых они бы сочли опасным продвижение вот этой реформы. Надо создать угрозу", - заявил Линдерман, добавив, что является абсолютно мирным человеком.

По его мнению, идеальным для создания такой угрозы был бы вариант очень многочисленной манифестации - в количестве десятков тысяч человек.

"Второе — постепенная радикализация протестов. Она сопряжена с определенными рисками, но она нужна. Я не призываю к чему-то такому ужасному, речь идет о мирных акциях гражданского неповиновения", - сказал активист. Что же касается идеи отказа платить налоги, то она невыполнима - налоги взимаются автоматически.

Также активист считает, что имеет смысл добиваться от России персональных санкций против тех, кто голосовал за ликвидацию школ: "часть этих людей имеет интересы в России, политические в том числе. И нужно добиваться санкций против спонсоров этих партий".

Полностью выступление Линдермана можно прочитать на сайте Русского союза Латвии.

20 апреля 2018 года сотрудники Полиции безопасности (ПБ) 20 апреля задержали активиста, руководителя "Конгресса неграждан" Александра Гапоненко, подозреваемое в противоправной деятельности в отношении Латвии. Об этом сообщил публицист, общественный и политический деятель Владимир Линдерман в своем Facebook, уточнив, что спецслужбы провели у задержанного обыск.

Как Линдерман рассказал в интервью радио Baltkom, Гапоненко предъявлено обвинение по статье 80, часть 1 УЗ Латвии - деятельность, направленная против независимости страны, государственного строя. Максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы.