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29-й съезд Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) в Даугавпилсе завершился принятием резолюции за уменьшение нормативизма в Латвии, сообщила представитель ЛСС Гунта Клисмета.

Она пояснила, что количество действующих в Латвии нормативных актов чрезмерно и становится тяжелым административным бременем для предпринимателей, жителей и самоуправлений. Одна из причин нормативизма - недостаточные консультации с самоуправлениями, игнорирование их мнения.

Самоуправления выступили со своим призывом в присутствии президента Латвии Раймонда Вейониса, премьер-министра Мариса Кучинскиса, министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса, депутатов Сейма.

Вейонис в своем выступлении заявил, что ответом на уменьшение нормативизма является качественный законодательный процесс и хорошие законы.

"Законов, правил Кабинета министров и обязательных правил намного больше, чем нужно. Нам надо признать, что тенденция все регулировать и "перерегулировать" нередко связана с тем, что мы не умеем применять нормы и доверять друг другу", - сказал президент.

ЛСС считает, что государственные учреждения не должны вмешиваться в принятие самоуправлениями законных политических решений, и борьба с нормативизмом является важным вопросом в политике государства и самоуправлений.

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