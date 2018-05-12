Рейтинг партий: самый большой рост у "Согласия" и нацблока (2)

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Политика | 12 мая 2018 года, 21:05

Если бы парламентские выборы состоялись в апреле, то в Сейм прошли бы пять партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу LTV.

Сильнее всего (на 3 процентных пункта) вырос рейтинг «Согласия». Немного меньше (на два процентных пункта) повысился рейтинг у Национального объединения. Рост популярности этих партий эксперты связывают с громким решением вопроса перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

Наибольший спад в апреле продемонстрировал Союз «зеленых» и крестьян (СЗК).

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Первое место в рейтинге политических партий уверенно занимает «Согласие». За ним следуют Союз «зеленых» и крестьян, Национальное объединение и «Единство».

В этот раз многие респонденты заявили, что еще не определились, за кого голосовать. Таковых – примерно четверть опрошенных.

Источник: rus.lsm.lv

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 2
Светлана25 минут назад
Если бы выборы состоялись в апреле, прошел бы с блеском РСЛ, а Согласие упало бы до 10%.
Не надо врать совсем уж откровенно!
И да, про РСЛ-то у людей спросите! Чтобы потом вам же сюрпризов не было. )))
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Onov Tin1 час назад
Рост нацблока спасибо михфм, молоды
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