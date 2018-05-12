Рейтинг партий: самый большой рост у "Согласия" и нацблока (2)
Если бы парламентские выборы состоялись в апреле, то в Сейм прошли бы пять партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу LTV.
Сильнее всего (на 3 процентных пункта) вырос рейтинг «Согласия». Немного меньше (на два процентных пункта) повысился рейтинг у Национального объединения. Рост популярности этих партий эксперты связывают с громким решением вопроса перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.
Наибольший спад в апреле продемонстрировал Союз «зеленых» и крестьян (СЗК).
Первое место в рейтинге политических партий уверенно занимает «Согласие». За ним следуют Союз «зеленых» и крестьян, Национальное объединение и «Единство».
В этот раз многие респонденты заявили, что еще не определились, за кого голосовать. Таковых – примерно четверть опрошенных.
Источник: rus.lsm.lv
Фото: Канцелярия Сейма
Не надо врать совсем уж откровенно!
И да, про РСЛ-то у людей спросите! Чтобы потом вам же сюрпризов не было. )))