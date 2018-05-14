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Очередной раз принимая поправки к положению о самоуправлении, Рижская дума предложит установить, что на заседании думы каждый депутат может задавать вопросы докладчику в течение 10 минут.

При рассмотрении бюджета самоуправления задавать вопросы можно будет в течение 20 минут. Заседание для рассмотрения этого предложения будет созвано 21 мая.

Мэр Риги Нил Ушаков сказал, что самоуправление готово вносить в бюджет и другие поправки, если это будет способствовать конструктивной работе думы.

26 марта министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс издал распоряжение отменить принятые Рижской думой 1 марта поправки о том, что депутаты на заседаниях могут задавать не более трех вопросов.

Были приняты другие поправки - о том, что задавать вопросы по одному законропроекту можно 20 минут, но и их министерство признало не соответствующими нормативным актам.

Фото: twitter.com/IneseAndersone