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Латвийские политические партии в преддверии выборов в Сейм, которые состоятся в октябре этого года, наняли известных зарубежных консультантов, чтобы те помогли им набрать большее количество голосов. В частности, как сообщает центр расследовательской журналистики Re:Baltica, мэр Риги и председатель партии «Согласие» Нил Ушаков нанял известного американского политического консультанта Кристиана Ферри.

Re:Baltica и Buzzfeed.com выяснили, что американец уже несколько раз побывал в Риге. В переписке по электронной почте, как сообщает Re:Baltica, Ферри признал, что у него заключен договор о консультациях партии «Согласие» (в английской версии текста Re:Baltica и Buzzfeed.com характеризуют ее как «пророссийскую» - прим. ред.). Договор предусматривает помощь в принятии стратегических политических решений, в разработке политического послания партии и исследовании настроений общественности.

Re:Baltica пишет, что поддержку в политических кругах США Ушаков начал искать, когда в конце 2016 года в Риге побывали высокопоставленные американские политики, включая кандидатов в президенты США Джона Маккейна и Линдси Грэма. В 2017 году Ушаков встретился с этими политиками повторно, причем, как сообщает Re:Baltica, эти встречи не согласовывались с посольством Латвии в Вашингтоне или Министерством иностранных дел, как это принято при официальных визитах.

Как отмечает издание, Ферри имеет опыт работы в Восточной Европе, где в 2006 году в качестве сотрудника фирмы Davis-Manafort консультировал Виктора Януковича, который позднее был избран президентом Украины.

На вопрос Buzzfeed.com, не видит ли Ферри противоречий в своей деятельности, поддерживая партию, которая еще недавно открыто выражала симпатии внешней политике России, когда его бывшие работодатели — Маккейн и Грэм — открыто выступили против российского вмешательства в выборы в США, Ферри ответил отрицательно.

«Ваш вопрос вводит в заблуждение, поскольку не упоминает, что мэр публично осуждал ситуацию в Украине и заявлял, что Крым — это Украина. Моя работа никак не связана с вмешательством России в выборы в США», - сказал Ферри.

Кроме того, председатель правления Латвийской зеленой партии, входящей в Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) Эдгар Таварс в своем Twitter, что партия сотрудничает с бывшим советником Тони Блэра, который ранее занимал пост премьер-министра Великобритании.

«Обсуждаем стратегию на выборах с одним из известнейших в мире политических стратегов и консультантов, пресс-секретарем Тони Блэра Алистером Кэмпбеллом», - написал Таварс, отметив в публикации также министра здравоохранения, члена СЗК Анду Чакшу.

Apspriežam vēlēšanu stratēģijas veidošanu ar pasaules vienu no slavenākajiem politikas stratēģiem un konsultantiem, Tonija Blēra sabiedrisko attiecību vadītāju Alisteru Kempbelu. @andacaksa @ZalaPartija @ZZS_ pic.twitter.com/XMklQW44mA — Edgars Tavars (@Edgars_T) 14 мая 2018 г.

В ответ на сообщение Таварса один из пользователей риторически спрашивает: «Это что, новый тренд в стратегии компартий — привлекать дорогих пиарщиков из Великобритании и США?».

Выборы в 13-й Сейм пройдут в Латвии 6 октября 2018 года.