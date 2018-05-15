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Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам признала недоработанными поправки, направленные на ограничение вещания российских телеканалов в Латвии. Рабочая группа переработает поправки, которые могут быть переданы на голосование в Сейм на следующей неделе.

Разработанные представителями правящей коалиции поправки направлены на ограничение пропаганды. Они предполагают, что в основных пакетах услуг телевидения впредь 90% содержания должно быть на языках ЕС.

Препятствием для утверждения поправок стало то, что законопроект не достигает главной цели его авторов — "ограничения кремлевской пропаганды в Латвии".

Как пояснил приглашенный на заседание комиссии представитель компании Lattelecom Том Мейситис, введение ограничений по языковому принципу не затронет переводимый на латышский язык Первый Балтийский канал (ПБК) и вещающий на английском языке телеканал RT. В 20-канальный пакет так или иначе будут включены и оба российских "кремлевских" телеканала, тогда как "уравновешивающие предложение" каналы вроде "Дождя" и RTVi при 90% нормы языков ЕС в пакеты не попадут.

Мейситис также отметил, что российская пропаганда "бесплатно и в высоком качестве легко доступна в интернете". В соседней Литве результатом введения квоты в 90% языков ЕС стал резкий рост интернет-пиратства.

Законопроект о введении квоты на иностранные языки в телеэфире подали депутаты Инесе Либиня-Эгнере, Хосам Абу Мери ("Единство"), Инесе Лайзане (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Карлис Сержантс (СЗК), Неллия Клейнберга (ЛОР) и депутаты фракции "Единства" Лолита Чигане, Интс Далдерис и Анрийс Матисс.

Ранее председатель совета на 51% контролируемого государством Lattelecom Гатис Кокинс заявил, что компания не станет самовольно отключать своим клиентам доступ к российским телеканалам. Однако, если поступит соответствующий приказ от Регулятора общественных услуг — Lattelecom будет первым, кто выполнит распоряжение.

Фото: flickr.com/Samara Storyteller