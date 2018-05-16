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Депутат Сейма от Национального объединения VL-TB/LNNK Александр Кирштейнс в интервью газете Neatkarīgā признался, что надеется на то, что после парламентских выборов коалиция останется прежней.

«Я надеюсь, что «Единство» войдет в Сейм. Тогда ядро коалиции останется прежним. Все можно и нужно критиковать, начиная с компонента обязательной закупки(КОЗ) и заканчивая системой э-здоровья. Но факт в том, что зарплата у людей растет, и нет причин радикально что-либо менять», - сказал депутат.

Он отметил, что его партия работает над тем, чтобы вернувшиеся в Латвию жители могли благополучно здесь жить со своими семьями.

«Средняя зарплата в течение нескольких лет возрастет до 1200 евро. Эмиграция должна прекратиться. Национальное объединение предложило разработать специальный закон о диаспоре. На данный момент это рабочая группа, возглавляемая Министерством иностранных дел. Необходимо обеспечить, чтобы в каждом муниципалитете работали такие чиновники, которые по возвращению людей в Латвию, могли бы сразу обеспечить их детям места в школах и детских садах», - сказал Кирштейнс.

Как сообщалось, Национальное объединение VL-TB/LNNK считает, что необходимо ужесточить штрафы за нелегальное трудоустройство и ввоз рабочей силы из-за рубежа. Министр юстиции Дзинтарс Расначс (VL-добавил, что пока его партия находится у власти, она будет делать все возможное, чтобы не допустить ввоза гастарбайтеров в Латвию.