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Председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) в интервью Jauns.lv заявила, что Латвия – страна демократии, и именно этим порой пользуются враги государства.

"Демократии в Латвии достаточно, но иногда кажется, что слишком много позволяем с ней играть недругам Латвии. Демократия означает возможность принимать решения большинством голосов и прислушиваться к меньшинству. Но к такому меньшинству, которое защищает общие ценности латвийского государства. Маленькая горстка людей порой неадекватно громкая и использует лозунги, иногда граничащие с подстрекательством. Мне симпатична современная латышскость, когда человек ценит культуру своего народа и понимает другие культуры", - пояснила политик.

Мурниеце отметила, что в Латвии надо усилить национальные позиции.

"Принципы национального государства уже созданы, но их еще предстоит усилить. В этом отношении нам еще есть, куда расти. Например, во Франции и Германии, само собой разумеется, что официальные лица говорят с избирателями на госзяыке, но у нас, к сожалению, этот вопрос еще относится к политическим дискуссиям. Ни в одной другой стране ЕС я не могу представить такого подстрекательства против перевода образования на госязык, который есть у нас в Латвии", - сказала Мурниеце.

Как сообщалось, согласно исследованию международной организации CIVICUS, из-за усиления позиций Национального объединения VL-TB/LNNK уровень демократии в Латвии снизился с "открытого" до "ограниченного".