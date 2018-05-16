Премьер извинился перед Госконтролем за "разрушительные проверки" (6)

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Политика | 16 мая 2018 года, 14:58

Премьер-министр Марис Кучинскис приносит извинения Госконтролю, если его высказывания в адрес учреждения кого-нибудь оскорбили, пишет Latvijas Avīze. Премьер добавил, что признателен Госконтролю за работу.

В эфире телеканала LNT Кучинскис отметил, что его заявления о разрушительных проверках Госконтроля были неправильно поняты, так как часть сказанного подразумевалась «в кавычках».

«Если Госконтроль обижен, я приношу извинения. Они работают хорошо и благотворно», - сказал премьер.

Как сообщалось, Марис Кучинскис назвал стиль работы Госконтроля разрушительным. Так прокомментировал ревизию сделок с недвижимостью, проведенную госконтролерами в Министерстве внутренних дел (МИД) Латвии.

Комментарии 6
WAh2 часа назад
были неправильно поняты, так как часть сказанного подразумевалась «в кавычках» - и это оправдание премьера - бедная страна не рожающая адекватных политических деятелей
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Светлана2 часа назад
"Нищий долго извинялся....."
Ишь ты, ромсы попутавший премьер!
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перед2 часа назад
населением страны за разрушительные реформы в течении 28 лет надо не только извиниться но и на коленях умолять о прощении
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