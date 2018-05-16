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Премьер-министр Марис Кучинскис приносит извинения Госконтролю, если его высказывания в адрес учреждения кого-нибудь оскорбили, пишет Latvijas Avīze. Премьер добавил, что признателен Госконтролю за работу.

В эфире телеканала LNT Кучинскис отметил, что его заявления о разрушительных проверках Госконтроля были неправильно поняты, так как часть сказанного подразумевалась «в кавычках».

«Если Госконтроль обижен, я приношу извинения. Они работают хорошо и благотворно», - сказал премьер.

Как сообщалось, Марис Кучинскис назвал стиль работы Госконтроля разрушительным. Так прокомментировал ревизию сделок с недвижимостью, проведенную госконтролерами в Министерстве внутренних дел (МИД) Латвии.