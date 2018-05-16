Премьер извинился перед Госконтролем за "разрушительные проверки" (6)
Политика | 16 мая 2018 года, 14:58
Премьер-министр Марис Кучинскис приносит извинения Госконтролю, если его высказывания в адрес учреждения кого-нибудь оскорбили, пишет Latvijas Avīze. Премьер добавил, что признателен Госконтролю за работу.
В эфире телеканала LNT Кучинскис отметил, что его заявления о разрушительных проверках Госконтроля были неправильно поняты, так как часть сказанного подразумевалась «в кавычках».
«Если Госконтроль обижен, я приношу извинения. Они работают хорошо и благотворно», - сказал премьер.
Как сообщалось, Марис Кучинскис назвал стиль работы Госконтроля разрушительным. Так прокомментировал ревизию сделок с недвижимостью, проведенную госконтролерами в Министерстве внутренних дел (МИД) Латвии.
Ишь ты, ромсы попутавший премьер!