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Президент Ирана Хасан Рухани выразил интерес к развитию сотрудничества между Латвией и Ираном в сфере образования и науки во время встречи с послом Латвии в Иране Карлисом Элфертсом, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Во вторник, 15 мая, чрезвычайный и уполномоченный посол Латвии подал письмо аккредитации президенту Ирану.

Посол обговорил с Рухани возможности по расширению сотрудничества с Ираном, в том числе назначение почетного консула Латвии. В свою очередь президент выразил интерес к укреплению торговых связей и заключению договора о партнерстве двух государств, а также к развитию сотрудничества в сфере образования и науки.

Между тем, Элфертс выразил благодарность Ирану за поддержку - ближневосточная страна в свое время не признала инкорпорацию Латвии в СССР.

Резиденция посла Латвии в Иране находится в Анкаре, в Турции.