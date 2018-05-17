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Латвийские власти ведут зачистку информационного пространства путем принятия дискриминационных законов, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

С таким заявлением российский дипломат выступил на заседании постсовета ОБСЕ, комментируя последние поправки к закону в Латвии, способные ограничить в стране телевещание на русском языке и тем самым ущемить интересы русскоязычного населения Латвии.

"Латвия относится к тем странам ОБСЕ, где принятие дискриминационных законов стало одной из самых распространенных мер по зачистке информационного пространства от инакомыслия. Ведется политика "примитивизации" медиасферы, в которой есть место только для двух типов информации: "плохая" — любой позитив о России, "хорошая" — критика России, граничащая с клеветой", — заявил Лукашевич.

Постпред указал на то, что ситуация с правами человека в Латвии неуклонно деградирует, и призвал государства-участников ОБСЕ, особенно членов Евросоюза, а также БДИПЧ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по свободе СМИ "оказать воздействие на Латвию для безусловного выполнения своих правозащитных обязательств".

Источник: ria.ru