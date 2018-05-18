Депутат нацблока предложил лишить гражданства "кричащих русских демонстрантов" (25)

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Политика | 18 мая 2018 года, 07:33

Депутат Сейма от Национального объединения VL-TB/LNNK Александр Кирштейнс предложил лишать гражданства тех натурализовавшихся, кто был замечен в действиях против государства.

В интервью газете Neatkarīgā он заявил, что заявил, что Латвия создавалась как гарантия будущего для защиты и выживания латышского народа.

В этой связи Кирштейнс заявил, что не понимает, как допустили, что "спустя 28 лет со дня возвращения независимости по главной улице столицы снова маршируют тысячи кричащих русских демонстрантов с плакатами, на которых написано, что они в гробу видели всех тех, кто не поддерживает обучение на русском языке". Депутат Сейма назвал эти мероприятия антигосударственными.

"Нужно изменить закон о гражданстве: отобрать гражданство у тех натурализовавшихся, кто был замечен в действиях против государства, к примеру, в голосовании на референдуме за второй государственный язык. Если у пары тысяч человек отобрать гражданство, этого будет достаточно: люди больше не захотят участвовать в антилатвийских демонстрациях или уедут прочь из Латвии", — заявил Кирштейнс.

Комментарии 25
Свет44 минуты назад
Саша Сливкин, когда же ты успокоишься? Жил бы уже с миром и в согласии с собой и головой. Жизнь так прекрасна и удивительна. А ты растрачиваешь ее на разрушение внутренней гармонии. Избавляйся от своего яда. Наполняй ее добром, любовью и великодушием.
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Ивета Никитина40 минут назад
А когда геи маршируют по улицам-это Тебя не возмущает-г.Кирштейнс???
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Пионервожатый41 минуту назад
Он этого не слелает, есть инфа что его бросила первая любовь в пионерлагере.
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