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Депутат Сейма от Национального объединения VL-TB/LNNK Александр Кирштейнс предложил лишать гражданства тех натурализовавшихся, кто был замечен в действиях против государства.

В интервью газете Neatkarīgā он заявил, что заявил, что Латвия создавалась как гарантия будущего для защиты и выживания латышского народа.

В этой связи Кирштейнс заявил, что не понимает, как допустили, что "спустя 28 лет со дня возвращения независимости по главной улице столицы снова маршируют тысячи кричащих русских демонстрантов с плакатами, на которых написано, что они в гробу видели всех тех, кто не поддерживает обучение на русском языке". Депутат Сейма назвал эти мероприятия антигосударственными.

"Нужно изменить закон о гражданстве: отобрать гражданство у тех натурализовавшихся, кто был замечен в действиях против государства, к примеру, в голосовании на референдуме за второй государственный язык. Если у пары тысяч человек отобрать гражданство, этого будет достаточно: люди больше не захотят участвовать в антилатвийских демонстрациях или уедут прочь из Латвии", — заявил Кирштейнс.