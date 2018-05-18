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Президент США Дональд Трамп заявил, что странам НАТО, в число которых входит и Латвия, нужно тратить 4% ВВП на оборону, а не текущих 2%.

"Надо сделать больше работы — мы еще ждем, когда 20 стран повысят оборонные расходы до 2%. Но 2% — это очень мало, вообще-то это должно быть 4%", — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В свою очередь Столтенберг поблагодарил Трампа за "лидерство" в этом вопросе. США обеспечивают львиную долю бюджета НАТО. Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность.

Как сообщалось, президент Раймондс Вейонис провозгласил утвержденный закон о бюджете на 2018 год, согласно которому Латвия поднимает расходы на оборону до требуемых НАТО 2% внутреннего валового продукта (ВВП), что составляет 576,34 миллиона евро.

Источник: ria.ru