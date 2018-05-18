Трамп: Латвия должна тратить на оборону еще больше (40)

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Политика | 18 мая 2018 года, 09:05

Президент США Дональд Трамп заявил, что странам НАТО, в число которых входит и Латвия, нужно тратить 4% ВВП на оборону, а не текущих 2%.

"Надо сделать больше работы — мы еще ждем, когда 20 стран повысят оборонные расходы до 2%. Но 2% — это очень мало, вообще-то это должно быть 4%", — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В свою очередь Столтенберг поблагодарил Трампа за "лидерство" в этом вопросе. США обеспечивают львиную долю бюджета НАТО. Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность.

Как сообщалось, президент Раймондс Вейонис провозгласил утвержденный закон о бюджете на 2018 год, согласно которому Латвия поднимает расходы на оборону до требуемых НАТО 2% внутреннего валового продукта (ВВП), что составляет 576,34 миллиона евро.

Источник: ria.ru

Комментарии 40
Борменталъ2 часа назад
Совсем чёкнулись идиоты,какие 4%,тут и так всё на ладан дышет,народ загибается от нишеты и безнадёги.Патриоты алё,подумайте хоть не много о народе о котором вы вроде так печётесь,этот ваш новый хозяин здесь камня на камне не отставит,ему плевать на своих вассалов.
2
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Алекс2 часа назад
И будет платить Латвия,в лице Иуд титульных,поставленных на эти должности Госдепом,и будут закручиваться гайки и уничтожаться бизнес,потому как их не волнует перспективы его развития,а волнует текущий момент-оплата налогов,а сдохнешь и фиг с тобой.
Опять не будет денег ни на что.Будут только на повышение себе зарплат и возможность стырить из бюджета остатки,ведь предательство должно быть оплачено.
Латыши оказались самыми продажными из всех стран Балтии.Люди Сороса скупили их оптом и пошло,поехало...
4
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Неважно2 часа назад
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
Патриот патриот у домбравы в рот берет
6
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