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Девять стран Европейского союза, которые имеют внешние сухопутные границы ЕС, поддержали инициативу Литвы по привлечению большего финансирования для охраны границ и введения стандарта наблюдения за границей.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы, предложения Литвы одобрили Эстония, Латвия, Польша, Литва, Норвегия, Румыния, Словакия, Финляндия и Венгрия.

"Мы договорились, что вместе обратимся в Европейскую комиссию относительно установления стандартов наблюдения за границами ЕС, будем информировать о возникающих рисках при реализации системы въезда-выезда в ЕС, а также на переговорах о финансировании охраны границ ЕС будем добиваться наилучших условий по охране сухопутной границы", - заявил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.

По его словам, очень важен достигнутый консенсус относительно предложенных Литвой минимальных требований по защите границ. О стандартах слежения за границей позаботится европейская служба Frontex.

Единый стандарт позволит унифицировать охрану внешних границ ЕС в странах Шенгена. Литва, по словам министра, уже контролирует более половины внешней границы ЕС современными системами.

"Это уже почувствовали контрабандисты и нелегальные мигранты, которые ищут лазейки через границы других стран, у которых ещё нет таких систем. Однако охрана внешних границ ЕС является нашей общей целью, иначе мы не сможем гарантировать безопасность и устойчивость Шенгенского пространства", - сказал министр внутренних дел Литвы.

Форум девяти стран, имеющих внешние границы ЕС, был основан в 2013 году.

Фото из Flickr/John Duffy