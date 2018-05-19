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Депутатам Сейма за апрель выплачено 216 864 евро после уплаты налогов, сообщили в пресс-службе Сейма.

В вознаграждение депутатов входят зарплата, пособие по болезни, доплаты за должности председателя Сейма или его заместителя, председателя комиссии, его заместителя или секретаря, члена президиума Сейма. Поэтому больше всего получают члены президиума Сейма, руководители парламентских комиссий и фракций.

По информации на сайте Сейма, в апреле самую большую зарплату получили Инесе Либиня-Эгнере ("Единство") - 3195 евро, Айнар Латковскис ("Единство") - 3064 евро, Райвис Дзинтарс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 3064 евро. Меньше всего получил депутат Роман Межецкис - 466 евро.

Работники парламента в апреле получили 464 721 евро, работники автобазы Сейма - 94 927 евро.

Фото: flickr.com/Saeima