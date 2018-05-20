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Депутат Рижской думы Олаф Пулкс ("Единство") планирует стать кандидатом на предстоящих выборах в Сейм, пишет Skaties.lv .

Он заявил, что существует такая задумка, однако партия сейчас только составляет список кандидатов, поэтому неизвестно, будет ли Пулкс в нем.

"Если партия решит включить мою кандидатуру в список и, я буду в тот момент считать, что могу баллотироваться, я буду участвовать в выборах", - отметил депутат.

По словам Пулкса, главной причиной для его кандидатуры может служить тот факт, что он работает в оппозиции Рижской думы уже с 2007 года.

Депутат считает, что у "Единства" есть очень хорошие шансы попасть в Сейм.

"На уровне руководства партии всю упорядочено, сплочено и профессионально. Не так много партий могут сформировать весь Кабинет министров, а "Единство" может", - указал Пулкс.

Он отказался прогнозировать, как может выглядеть коалиция после выборов, однако заявил, что если ее будет создавать "Единство", сотрудничества с "Согласием" не будет.

Глава фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис сказал, что проинформирован о планах своего коллеги. Он также указал, что Пулкс является единственным из фракции, кто планирует баллотироваться в выборах в Сейм - остальные депутаты намерены продолжить работу в думе.