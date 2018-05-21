СМИ: бизнес-партнер Дуклавса строит военные корабли для России (7)

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Политика | 21 мая 2018 года, 08:11

Предприниматель Игорь Шехелев, который является партнером министра земледелия Латвии Яниса Дуклавса по предприятию Piebalgas alus, также является президентом российского Финсудпрома, сообщает программа De facto Латвийского телевидения. Об этом пишет rus.delfi.lv.

В Финсудпром, в свою очередь, входит Ярославский судостроительный завод, который, помимо строительства танкеров, яхт и рыболовных судов выполняет и госзаказы — например, производит быстроходные катера-амфибии для нужд Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ). Помимо этого, сданы в эксплуатацию патрульные корабли, предназначенные для военного флота России, а также называемые "Морскими коровами" десантные корабли, которые теперь дислоцированы в Калининграде и как минимум дважды были замечены неподалеку от берегов Латвии, сообщает передача.

В Минобороны Латвии отмечают, что данные десантные корабли — "не средства защиты".

"Их используют, чтобы высадить персонал и бронетехнику на определенной территории, чтобы выполнить поставленные задачи", — пояснили в оборонном ведомстве.

С 2007 года Шехелев работает также в пивоваренном бизнесе Латвии и на данный момент является единственным партнером Дуклавса в Piebalgas alus.

Сам Дуклавс на вопрос De facto о связи Шехелева с оборонной промышленностью России ответил уклончиво, пояснив, что сейчас его бизнес-партнер находится в больнице, и он "задаст ему эти вопросы, когда он приедет в Латвию".

"Очень вероятно, что у него предприятия по всему миру. Но какое мне до этого дело", — заявил Дуклавс. Министр также отметил, что правоохранительные органы Латвии никогда не интересовались его контактами с Шехелевым.

Источник: RusDelfi
Комментарии 7
Владлен4 часа назад
Да пусть хоть, самого лавочника... все бы ничего, так эти черти перевертыши пропагандируют титульному наделению идеи патриотизма и чистоты нации.
Тот же Парадниекс, без угрызения совести работает с русскими и общаются в его канторе на русском с клиентами. Но патриотам, не в домек глубиной души понять. Им устраивают марши автопробега и фекальные шествия. Им запрещают прикасаться к русским деньгам и рунат кревиски.
2
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Забавно! 5 часов назад
В сотрудничестве с Кремлём всегда обвиняют только "Согласие! А оно вона как!
(шёпотом: а сколько тех, которые эту связь скрывают тщательнее и про которые мы не узнаем? )
3
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Ж 5 часов назад
6-я колонна пидарасов lets go!
5
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