СМИ: бизнес-партнер Дуклавса строит военные корабли для России (7)
Предприниматель Игорь Шехелев, который является партнером министра земледелия Латвии Яниса Дуклавса по предприятию Piebalgas alus, также является президентом российского Финсудпрома, сообщает программа De facto Латвийского телевидения. Об этом пишет rus.delfi.lv.
В Финсудпром, в свою очередь, входит Ярославский судостроительный завод, который, помимо строительства танкеров, яхт и рыболовных судов выполняет и госзаказы — например, производит быстроходные катера-амфибии для нужд Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ). Помимо этого, сданы в эксплуатацию патрульные корабли, предназначенные для военного флота России, а также называемые "Морскими коровами" десантные корабли, которые теперь дислоцированы в Калининграде и как минимум дважды были замечены неподалеку от берегов Латвии, сообщает передача.
В Минобороны Латвии отмечают, что данные десантные корабли — "не средства защиты".
"Их используют, чтобы высадить персонал и бронетехнику на определенной территории, чтобы выполнить поставленные задачи", — пояснили в оборонном ведомстве.
С 2007 года Шехелев работает также в пивоваренном бизнесе Латвии и на данный момент является единственным партнером Дуклавса в Piebalgas alus.
Сам Дуклавс на вопрос De facto о связи Шехелева с оборонной промышленностью России ответил уклончиво, пояснив, что сейчас его бизнес-партнер находится в больнице, и он "задаст ему эти вопросы, когда он приедет в Латвию".
"Очень вероятно, что у него предприятия по всему миру. Но какое мне до этого дело", — заявил Дуклавс. Министр также отметил, что правоохранительные органы Латвии никогда не интересовались его контактами с Шехелевым.
Тот же Парадниекс, без угрызения совести работает с русскими и общаются в его канторе на русском с клиентами. Но патриотам, не в домек глубиной души понять. Им устраивают марши автопробега и фекальные шествия. Им запрещают прикасаться к русским деньгам и рунат кревиски.
(шёпотом: а сколько тех, которые эту связь скрывают тщательнее и про которые мы не узнаем? )