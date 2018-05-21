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Председатель Рижской думы Нил Ушаков сделает все для того, чтобы партия "Согласие" на выдвигала его кандидатом в премьеры на предстоящих осенью выборах Сейма. Об этом он заявил сегодня на заседании столичной думы.

Сегодня Рижская дума рассматривает вопрос об изменениях в положении о самоуправлении. Ушаков на заседании выступал в качестве докладчика.

Депутат от "Единства" Вилнис Кирсис задал Ушакову вопрос, будет ли он кандидатом "Согласия" на пост премьер-министра на парламентских выборах. Ушаков ответил, что сделает все, чтобы партия не выдвигала его кандидатуру на этот пост, так как хочет работать в самоуправлении.

Во время дебатов депутаты от "Единства" Инесе Андерсоне и Кирсис публично заявили, что не планируют баллотироваться на выборах Сейма, а председатель думской фракции Новой консервативной партии Янис Борданс подтвердил, что его кандидатура выдвинута партией на пост премьера.