Twitter о "проступке" Дуклавса: что дальше, дружба с "Согласием"? (3)

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Политика | 21 мая 2018 года, 13:26

Латвийский сегмент Twitter комментирует сообщение программы De Facto Латвийского телевидения о том, что партнером министра земледелия Латвии Яниса Дуклавса по предприятию Piebalgas alus является Игорь Шехелев, который также является президентом российского Финсудпрома.

В Финсудпром, как выяснили журналисты, входит Ярославский судостроительный завод, который, помимо строительства танкеров, яхт и рыболовных судов выполняет и госзаказы — например, производит быстроходные катера-амфибии для нужд Федеральной службы безопасности России. Помимо этого, завод сдал в эксплуатацию патрульные корабли, предназначенные для военного флота России, сообщает ЛТВ.

Пользователь Poksi вспоминает другие слова Дуклавса, вызвавшие возмущение пользователей. Тогда министр в ответ на замечание о большом количестве мусора в Латвии заявил, что "не видит ни одной бутылки".

"И опять все нормально… Потому что Дуклавс не видит, не слышит, не знает… Или не помнит?", - пишет он.

Новость о бизнес-партнере Дуклавса комментирует юрист Даце Каваса.

"Министр, бизнес, тайные переговоры на рыбных "складах", ах да, и еще связанный с ФСБ предприниматель в качестве бизнес-партнера. Как еще СЗК сможет удивить? Знаю — коалиция с "Согласием" и Ушаков в качестве премьера", - пишет она.

Историк Виктор Даболиньш считает, что Дуклавс не соответствует своей должности.

"Друзья Дуклавса — угроза национальной безопасности. Как такой мужичонка, который не знает своих друзей, может быть министром?", - пишет он.

Пользователь Kurmītis знает, как в подобной ситуации повела бы себя президент Литвы.

"Грибаускайте уже потребовала бы демиссии, а Вейонис слаб и не станет этого делать", - считает он.

Пользователь Айнар Заберс, а также депутат Сейма Вейко Сполитис высказываются по поводу пива Piebalgas alus.

"Теперь я понимаю, почему мне больше не нравится пиво Piebalgas!", - написал Заберс.

"Еще один производитель, которого надо бойкотировать на родине и за ее пределами", - добавил Сполитис.

Добавим, как отмечает De Facto, cам Дуклавс на вопрос журналистов о связи Шехелева с оборонной промышленностью России ответил уклончиво, пояснив, что сейчас его бизнес-партнер находится в больнице, и он “задаст ему эти вопросы, когда он приедет в Латвию".

Фото: flickr.com/EU2017EE Estonian Presidency

Комментарии 3
Патриот 43 минуты назад
Купи с запасом вазелин господин Дуклавс!!! Каждая бродячая собака будет сейчас иметь. Презирвативы прикупи на всякий случай! И вообще на пенсию вали, может наконец сельское хозяйство поднимется. Пшел в будку пёс смердячий.
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бу га га46 минут назад
просто шаусмас.
как это??? хозяина обманули???
как можно?
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Alex1 минуту назад
И хде же наш пЭтриотС ? Скока пишем - вот твоя 5 колонна !У тебя под носом .в правительстве ,много лет !И деньгу ещё рубит !Занимайся бездельник !Простофиля
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