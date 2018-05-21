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Латвийский сегмент Twitter комментирует сообщение программы De Facto Латвийского телевидения о том, что партнером министра земледелия Латвии Яниса Дуклавса по предприятию Piebalgas alus является Игорь Шехелев, который также является президентом российского Финсудпрома.

В Финсудпром, как выяснили журналисты, входит Ярославский судостроительный завод, который, помимо строительства танкеров, яхт и рыболовных судов выполняет и госзаказы — например, производит быстроходные катера-амфибии для нужд Федеральной службы безопасности России. Помимо этого, завод сдал в эксплуатацию патрульные корабли, предназначенные для военного флота России, сообщает ЛТВ.

Пользователь Poksi вспоминает другие слова Дуклавса, вызвавшие возмущение пользователей. Тогда министр в ответ на замечание о большом количестве мусора в Латвии заявил, что "не видит ни одной бутылки".

"И опять все нормально… Потому что Дуклавс не видит, не слышит, не знает… Или не помнит?", - пишет он.

Un atkal viss ir normāli...jo dūklavs neredz,nedzird,nezin...vai neatceras ??? https://t.co/87X8qjtrxQ — Poksis (@PoksisInta) 21 мая 2018 г.

Новость о бизнес-партнере Дуклавса комментирует юрист Даце Каваса.

"Министр, бизнес, тайные переговоры на рыбных "складах", ах да, и еще связанный с ФСБ предприниматель в качестве бизнес-партнера. Как еще СЗК сможет удивить? Знаю — коалиция с "Согласием" и Ушаков в качестве премьера", - пишет она.

Ministrs, bizness, slepenās sarunas zivju "sklados", ak un vēl FSB saistīts uzņēmējs kā biznesa partneris.... Nu kā vēl ZZS spēs pātsteigt? Zinu- ar koalīciju ar Saskaņu un Ušakovu kā premjeru. https://t.co/9rBcZoZBTo — Dace Kavasa (@DaceKavasa) 20 мая 2018 г.

Историк Виктор Даболиньш считает, что Дуклавс не соответствует своей должности.

"Друзья Дуклавса — угроза национальной безопасности. Как такой мужичонка, который не знает своих друзей, может быть министром?", - пишет он.

Dūklava draugi ir drauds nacionālai drošībai. Kā tāds vīrelis, kas nepazīst pat savus draugus var būs LV ministrs? https://t.co/re6eibvVjf — Viktors Dabolins (@TheVektors) 20 мая 2018 г.

Пользователь Kurmītis знает, как в подобной ситуации повела бы себя президент Литвы.

"Грибаускайте уже потребовала бы демиссии, а Вейонис слаб и не станет этого делать", - считает он.

Gribauskaite jau būtu pieprasījusi demisiju, bet Vējonis ir mīkstais un to nedarīs. https://t.co/hdD46NGsKW — Kurmitis (@Kurmitis_) 20 мая 2018 г.

Пользователь Айнар Заберс, а также депутат Сейма Вейко Сполитис высказываются по поводу пива Piebalgas alus.

"Теперь я понимаю, почему мне больше не нравится пиво Piebalgas!", - написал Заберс.

TAGAD ES SAPROTU, KĀPĒC MAN VAIRS NEGARŠO PIEBALGAS ALUS! LTV: Dūklava biznesa partneris ražo kuģus Krievijas armijai https://t.co/1sCI9YiaFU — Ainārs Zābers (@AinarsZabers) 20 мая 2018 г.

"Еще один производитель, которого надо бойкотировать на родине и за ее пределами", - добавил Сполитис.

vēl viens ražojums, kurš boikotējams tēvzemē un ārpus tās - @PiebalgasAlus!!! — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 20 мая 2018 г.

Добавим, как отмечает De Facto, cам Дуклавс на вопрос журналистов о связи Шехелева с оборонной промышленностью России ответил уклончиво, пояснив, что сейчас его бизнес-партнер находится в больнице, и он “задаст ему эти вопросы, когда он приедет в Латвию".

Фото: flickr.com/EU2017EE Estonian Presidency