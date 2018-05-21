Политика |

Лозунги современных латвийских партий ничем не отличаются по содержанию от советских, вроде "Слава КПСС!" или "Вперед к коммунизму". Программные решения партий так, к сожалению, и не освободились от канонов предыдущего режима, пишет в издании Neatkarīga известный латвийский публицист Виктор Авотиньш, комментируя тему эффективности политиков и исполнительной власти.

Публицист рассказал, что данная тема обсуждалась на организованном Латвийским университетом форуме из цикла "Латвийская формула 2050, пишет Press.lv. Сценарии будущего" на дискуссии под названием "Принятие эффективных решений в бизнесе и повседневной жизни" и сделал вывод, что в Латвии нет грамотной стратегии принятия политических решений.

"Конечно, решения принимаются, но у них нет достойного, так сказать, порядка действий. Те, кто принимает решения, считают, что после принятия решения их работа окончена. Принятие решения и есть конечный результат. И у него нет (и не нужно?) продолжения", - пишет журналист.

По его мнению, современные политики недалеко ушли от деятелей советского периода.

"Чем лозунги наших партий отличаются по содержанию от "Слава КПСС!" или "Вперед к коммунизму"? К сожалению, программные решения партий так и не освободились от канонов предыдущего режима. Это в некотором смысле объясняет тот факт, почему спустя четверть века с момента возвращения независимости смена поколений политиков четко не видна", - считает Авотиньш.

Оригинал