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Сегодня на заседании Рижской думы были утверждены уже третьи по счету поправки к положению о самоуправлении, касающиеся порядка задавания депутатами вопросов. Теперь на заседании гордумы каждый депутат сможет задавать вопросы докладчику не дольше 10 минут.

При рассмотрении бюджета самоуправления на вопросы каждому депутату будет отведено до 20 минут.

Если этого лимита времени депутатам окажется недостаточно, рассматриваемый проект постановления будет направлен ответственному комитету на повторное рассмотрение. На заседании думского комитета время на вопросы не ограничивается. Решение о возвращении вопроса на рассмотрение в комитете будет принимать председатель.

Как сообщалось, внесенные в начале марта в положение о Рижском самоуправлении поправки, согласно которым на заседании депутат мог задавать не больше трех вопросов по каждому рассматриваемому проекту, вызвали недовольство думской оппозиции. Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс 25 марта издал распоряжение о приостановке действия этих поправок.

В тот же день Рижская дума на внеочередном заседании вновь изменила положение о самоуправлении, отведя на сессию вопросов по одному проекту постановления 20 минут, а при рассмотрении бюджета - 90 минут. 10 апреля Министерство охраны среды и регионального развития объявило эти поправки не отвечающими действующим нормативным актам и поручило их отменить.