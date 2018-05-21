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Рижский окружной суд в понедельник решил отменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении активиста Владимира Линдермана. Об этом радио Baltkom сообщила адвокат Елена Квятковская.

"Рижский окружной суд удовлетворил жалобу адвоката о решении следственного судьи о применении ареста и выпустил Владимира Линдермана в зале суда. В дальнейшем следователь может вызвать к себе Линдермана и применить к нему другую меру пресечения - нахождение по месту жительства, запрет на встречи с каким-то лицами и другие исходные меры пресечения. Второй раз арестовать по одному и тому же делу Линдермана не имеют права, если он не нарушит одну из вновь применённых к нему мер пресечения", - сказала защитник.

Как пояснила Квятковская, сегодняшнее решение связано только с тем, должен ли Линдерман находиться под стражей на время следствия.

"Для этого нужны какие-то основания — будет ли он уклонятся от суда, или мешать ходу следствия. В данном случае окружной суд не усмотрел таких оснований и отменил примененный ранее арест. Следствие по делу о Вселавтвийском родительском собрании продолжается, возможно далее оно будет направлено в прокуратуру и далее в суд, который будет решать этот вопрос по существу", - сказала адвокат.

По словам Квятковской, Линдерман доволен справедливым решением латвийской судебной системы.

"Сам Линдерман доволен. Учитывая предыдущий положительный опыт, а Линдерман был три раза оправдан судебной системой и ни разу не осужден, он выразил свое удовлетворение тем, что и в этот раз судебная система сработала в отношение него вполне справедливо", - подчеркнула адвокат.

Как сообщалось, Линдерман был задержан 8 мая в рамках уголовного процесса в связи с организованным Русским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10-м Уголовного закона "Преступления против государства". Полиция безопасности оценит также возможные противоправные действия во время первомайского шествия в Риге.

По просьбе ПБ 10 мая суд Видземского предместья Риги санкционировал арест Линдермана.

Адвокат Владимира Линдермана Елена Квятковская обжаловала решение суда в Рижском окружном суде. Адвокат также подала в Генпрокуратуру жалобу на необоснованное применение физической силы при задержании Линдермана.