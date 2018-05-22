Tēvijas sargi изобразили "пророссийски настроенных" латышей (+ОПРОС) (22)

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Политика | 22 мая 2018 года, 09:34

Общество Tēvijas sargi ("Стражи Отечества") опубликовало на своей странице в социальной сети Twitter плакат, на котором в виде деревьев изображены люди с топорами, которые рубят свои же корни. Таким образом, общество выразило отношение к "комментариям пророссийского и космополитического характера, которые высказывают латыши".

"То ощущение, когда читаешь написанные латышами комментарии пророссийского и космополитического характера", - сказано в описании к плакату.

Напомним, ранее группа представителей правящей коалиции разработала поправки, нацеленные на "ограничение кремлевской пропаганды в Латвии". Однако комиссия Сейма по правам человека и общественным делам признала их недоработанными, и отдала их рабочей группе на доработку.

Вновь комиссия планирует рассмотреть законопроект на заседании уже сегодня. В свою очередь, на голосование в Сейм поправки могут быть переданы на этой неделе.

Фото: twitter.com/drosais_uzvar

Комментарии 22
ТОП3 часа назад
Также можно изобразить и прозападных, от собственного лата отказались, из Латвии уезжают. Все как на картинке.
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Светлана3 часа назад
Да это изображение латышей вообще - рубят собственные корни, но не те, не языковые! Язык - это не жизненно важная часть тела! И находится куда выше. Рубят систему жизнеобеспечения! Своего, своей страны, своей семьи.
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Что же это3 часа назад
Что же это за сарги такие?Это те,у которых ещё мозг не окреп,а уже в политике разбираются??? Хм,странно и подозрительно.
Лучше бы изобразили,как вырубается лес,как продают за бесценок сам лес и страну в целом.
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