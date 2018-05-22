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Результаты анализов крови смогут быть доступны в системе электронного здравоохранения только через три года и это слишком большой срок. Об этом в ходе заседания правительства заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

Вопрос о доступности результатов анализов крови в системе э-здоровья возник у главы Минэкономики после того, как он ознакомился с поданными Минздравом поправками о единой электронной системе в отрасли здравоохранения.

Министр здравоохранения Анда Чакша в свою очередь отметила, что такой доступ появится в 2020 или 2021 году, так как необходимо время, чтобы анализы крови и система э-здоровья были объединены. По словам Чакши, сейчас в каждой лаборатории, которая работает с анализами крови, действует своя отдельная система.

Между тем, по мнению министра экономики три года на то, чтобы система э-здоровья и анализы были совмещены — это слишком долгий срок, особенно учитывая быстрое развитие информационных технологий. Чакша в ответ настояла, что три года — необходимый срок для создания единого программного обеспечения.

Напомним, с начала года семейные врачи оформляют в системе э-здоровья медицинские документы, в частности, э-больничные и э-рецепты. Как ранее заявили в Латвийской ассоциации семейных врачей, хотя с начала обязательного использования системы прошло уже почти четыре месяца, она все еще работает медленно и с перебоями.

Ранее также стало известно, что международные эксперты нашли главную ошибку, которая тормозит работу всей системы, в одном из модулей э-здоровья.