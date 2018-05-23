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На церемонии открытии нового здания Бюро предотвращения и борьбы с коррупцией (KNAB) внимание окружающих привлекла к себе министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая выбрала для этого события платье с оригинальным рисунком, пишет газета Latvijas avīze.

Так, платье Рейзниеце-Озолы украшал рисунок, на котором изображены рыцари. Как рассказала министр, это платье она надела неслучайно, поскольку рыцари, как и сотрудники KNAB, заботятся о безопасности людей и справедливости. Также министр рассказала, что ткань с таким рисунком ей в прошлом году на день рождения подарили коллеги.

Также, как оказалось, изображенные на платье Рейзниецы-Озолы рыцари родом из Сицилийского театра кукол. В 19-20 века он был очень популярен на Сицилии и позже был внесен в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Сицилийский кукольный театр (итал. Опера деи Пупи) – это театр марионеток, который появился на Сицилии в начале XIX века. В своих представлениях кукольники, импровизируя, рассказывали саги и легенды о рыцарях, святых и разбойниках. Секреты этого искусства передавались строго от отца к сыну, пишет italia-ru.com.

На платье Рейзниеце-Озолы также виден фрагмент из спектакля сицилийского театра, о чем свидетельствуют красные края по краям наряда, изображающие занавес.

Напомним, во вторник, в Риге на улице Цитаделес, 1 было открыто реновированное здание KNABа. Реновацию здания осуществило предприятие Valsts nekustāmie īpašumi (VNĪ). Как рассказал на церемонии открытия председатель правления VNĪ Роналд Нейманис, реновация данного здания – это один из самых сложных реализованных предприятием проектов.

Новые помещения KNABа по площади будут примерно на треть больше прежних (3756 кв.метров вместо 2503 кв.м). В них полностью обеспечено выполнение требований конфиденциальности, соблюден повышенный уровень безопасности, а также обеспечен доступ людям с ограниченными возможностями.

В церемонии открытия нового здания KNAB также приняли участие премьер-министр Марис Кучинскис, начальник бюро Екаб Страуме, генеральный прокурор Эрик Калнмейерс и другие официальные лица.

Фото: knab.gov.lv, facebook.com/Māris Kučinskis