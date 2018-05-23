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Компания Facebook видит для себя приоритетом не допустить использования соцсети для вмешательства в выборы Латвии, заявил, выступая в Европарламенте (ЕП), глава компании Марк Цукерберг.

"Много задают вопросов про выборы. Я знаю, в ряде стран Европы, Словении, Швеции, Латвии, Эстонии, Бельгии, Польше пройдут выборы, и будут выборы в сам Европарламент в 2019 году. Могу сказать, что касается нашей компании, то мы должны сделать так, чтобы предотвратить чьи бы то ни было попытки вмешиваться в выборы", — заявил Цукерберг, указав, в частности, на обвинения в адрес России во вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках контроля за агитацией политических партий Латвии наладило сотрудничество не только с социальной сетью Facebook, но также с сервисом микроблогов Twitter и компанией Google, которой, в частности, принадлежит видеосервис YouTube.

При этом руководитель KNAB Екаб Страуме отказался рассказать, какого именно рода данные интернет-гиганты согласились передавать антикоррупционному бюро.

Источник: ria.ru