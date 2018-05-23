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Рижский окружной суд сегодня оправдал всех обвиняемых в проникновении на Адажскую базу Национальных вооруженных сил (НВС) летом 2015 года. От последнего слова на заседании суда все трое обвиняемых - двое российских граждан Александр Куркин и Андрей Попко, а также житель Латвии, активист Владимир Линдерман - отказались.

Прокурор Зане Паваре сообщила, что решит, обжаловать ли приговор суда после ознакомления с его полным текстом. Полный текст приговора будет доступен 7 июня, после чего приговор в течение 10 дней можно будет обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде.

Как сообщалось, 4 августа 2017 года Рижский районный суд приговорил граждан России Александра Куркина и Андрея Попко за инцидент на базе НВС в Адажи к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы, этот срок они уже отбыли. Линдермана, который также проходил по этому делу, суд оправдал. Тем не менее защита обжаловала приговор из-за "ряда юридических нюансов".

Кроме того, Куркину и Попко был запрещен въезд в Латвию на несколько лет.

Инцидент на Адажской базе произошел летом 2015 года. Полиция безопасности в ходе расследования выяснила, что граждане России, проведя предварительную подготовку, в июне 2015 года незаконно проникли на военный объект, а Линдерман помогал им в планировании и совершении преступного деяния.

Попко и Куркин вначале подозревались в шпионаже и попытка терроризма, совершенном в группе по предварительному сговору, но позднее их действия были переквалифицированы в хулиганство в группе лиц