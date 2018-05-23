Домбрава рассказал о том, за что его боятся и ненавидят (36)

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Политика | 23 мая 2018 года, 21:16

Есть силы, которые хотят, чтобы Латвии не было вовсе, так считает Янис Домбрава. В соцсети Twitter депутат Сейма от Национального объединения написал, что именно поэтому некоторые представители политических кругов боятся его и ненавидят за то, что он активно борется за свободу и независимость Латвии.

"Хочу, чтобы Латвия была сильной и латышской. Жданок и Пуце хотят, чтобы Латвия была слабой или, чтобы ее не было вовсе. Они ненавидят и боятся меня, поэтому так активно дискутируют обо мне в передачах у Домбурса", — написал националист.

Не все пользователи соцсети поддержали Домбраву.

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"Про Жданок не знаю, но сомневаюсь, что Пуце вас ненавидит. И в том, что он хочет, чтобы "Латвия была слабой, или, чтобы ее не было вовсе". Вы переоцениваете себя, утверждая, что он вас боится. На самом деле, я бы с радостью посмотрел на ваши дебаты", — написал другой.

Был и такой пользователь, который указал, что Домбрава льстит себе, так как его не боятся даже тараканы на кухне.

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"К сожалению, для латышей латыш является сладким блюдом из года в год, так как легко можно поиздеваться. Если можно высмеять нацблок, то дальше уже некуда. Мы по сути являемся нацией рабов, такими и останемся. Жаль, конечно", - пишет еще один пользователь под ником "Крое".

"Решения, выдвинутые вашей партией, сделали Латвию неконкурентоспособной и тормозят развитие народного хозяйства, тогда вопрос, как мы станем сильными , если именно вы со своей "национальной идеей, несмотря ни на что" топите Латвию? Самим не стыдно?", - написал пользователь Интарс.

фото: flickr.com

Комментарии 36
Ъ1 час назад
грешно смеяться над больными.
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Не Лоялен1 час назад
Этот ребенок опять клея обнюхался?)))Или свои сны рассказывает????
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Патриот 1 час назад
Да кто тебя боится, скот! Ты фашистский выродок, у тебя ублюдка нет будущего!!! Конец твой близок, думаю найдут тебя лет так через триста в латгальском болоте обёрнутым в фашистский флаг.
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