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Есть силы, которые хотят, чтобы Латвии не было вовсе, так считает Янис Домбрава. В соцсети Twitter депутат Сейма от Национального объединения написал, что именно поэтому некоторые представители политических кругов боятся его и ненавидят за то, что он активно борется за свободу и независимость Латвии.

"Хочу, чтобы Латвия была сильной и латышской. Жданок и Пуце хотят, чтобы Латвия была слабой или, чтобы ее не было вовсе. Они ненавидят и боятся меня, поэтому так активно дискутируют обо мне в передачах у Домбурса", — написал националист.

Vēlos, lai Latvija būtu stipra un latviska. Ždanoka un Pūce vēlas, lai Latvija būtu vāja vai nebūtu vispār. Viņi ienīst un baidās no manis, tāpēc abi aktīvi diskutē par mani Dombura raidījumos. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 23 мая 2018 г.

Не все пользователи соцсети поддержали Домбраву.

"Про Жданок не знаю, но сомневаюсь, что Пуце вас ненавидит. И в том, что он хочет, чтобы "Латвия была слабой, или, чтобы ее не было вовсе". Вы переоцениваете себя, утверждая, что он вас боится. На самом деле, я бы с радостью посмотрел на ваши дебаты", — написал другой.

Был и такой пользователь, который указал, что Домбрава льстит себе, так как его не боятся даже тараканы на кухне.

"К сожалению, для латышей латыш является сладким блюдом из года в год, так как легко можно поиздеваться. Если можно высмеять нацблок, то дальше уже некуда. Мы по сути являемся нацией рабов, такими и останемся. Жаль, конечно", - пишет еще один пользователь под ником "Крое".

"Решения, выдвинутые вашей партией, сделали Латвию неконкурентоспособной и тормозят развитие народного хозяйства, тогда вопрос, как мы станем сильными , если именно вы со своей "национальной идеей, несмотря ни на что" топите Латвию? Самим не стыдно?", - написал пользователь Интарс.

фото: flickr.com