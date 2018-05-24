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Налоговое бремя на получателей низких зарплат в Латвии снижено, но все еще остается высоким по сравнению с другими странами ЕС, отметил на вице-президент Еврокомиссии (EK) Валдис Домбровскис.

В этом году EK подготовила для Латвии три рекомендации. EK подчеркивает необходимость соблюдения фискальной дисциплины и рекомендует перенести налоговое бремя с получателей низких зарплат на другие налоговые базы. Налоговую реформу можно усовершенствовать, считает Домбровскис.

"Причем в результате отрицательного фискального влияния налоговой реформы в этом и 2019 году фискальное пространство Латвии ограничено. В этом контексте важно, что EK рекомендует не только снизить налоговое бремя, но и перенести его на другие источники доходов, не увеличивая бюджетный дефицит", - отметил Домбровскис.

Вторая рекомендация EK для Латвии касается социальных вопросов и вопросов образования и здравоохранения. EK предлагает уменьшить неравенство доходов, обеспечить более тесную связь предложения системы образования со спросом на рынке труда и улучшить доступность услуг здравоохранения.

Третья рекомендация касается эффективности публичного управления, устранения конфликтов интересов и укрепления судебной системы. ЕК особо подчеркивает необходимость укрепления управления в самоуправлениях и на государственных и муниципальных предприятиях.

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