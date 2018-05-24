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В конце марта президент посетил Латвийскоe обществo слепых в Страздумуйже, где поздравил одну из долгожителей

Президент Латвии Раймонд Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Как известно, президент присылает поздравления латвийским долгожителям (людям, которые отмечают 100-летний юбилей) каждый год. Это уже стало традицией, и многие юбиляры ждут поздравления главы государства.

Однако пока не понятно, сможет ли президент сделать это в этом году, поскольку уже в пятницу, 25 мая на всей территории Европейского союза в силу вступает новый регламент о защите личных данных.

Согласно новому регламенту, чтобы поздравить долгожителей, президенту необходимо пройти ряд бюрократических процедур. Так, во-первых, работникам президентской канцелярии необходимо выяснить в Управлении гражданства и миграции (УДГМ) даты рождения людей, которых глава государства собирается поздравить.

После этого, необходимо у каждого юбиляра получить личное согласие на отправку ему поздравления. Однако, теоретически, может получиться и так, что кто-то из этих людей узнает о том, что его личные данные оказались в распоряжении третьих лиц и подаст в суд на УДГМ, отмечает Neatkarīgā.

На данный момент, президентская канцелярия пытается решить эту проблему и ведет переговоры с УДГМ. Однако точного ответа на вопрос, будет ли президент поздравлять долгожителей в этом году, сотрудники канцелярии пока дать не могут.

Напомним, в пятницу, 25 мая этого года на всей территории Европейского союза вступает в силу Общий регламент о защите данных (General DataProtection Regulation - GDPR), выдвигающий новые требования к защите личных данных клиентов, партнеров и сотрудников предприятий.

Регламент коснется абсолютно всех предприятий Латвии, которые имеют персональные данные клиентов, партнеров или сотрудников. Неважно, в какой сфере занято предприятие, сколько у него сотрудников и клиентов. Важно только то, что если у компании есть хоть какая-то информация с личными данными, то оно автоматически попадает под действие нового регламента, пишет rus.db.lv.

Личные данные - это все данные, которые имеют отношение к идентификации или процессу идентификации физического лица. К личным данным относятся:

Имя, фамилия, номер телефона, электронная почта, адрес проживания;

Регистрационный номер автомобиля, марка автомобиля;

Этническое происхождение, политические взгляды, религиозные убеждения, сексуальная ориентация;

Номер банковского счета, номер банковской карты или срок ее действия;

Данные об истории болезни, группе крови, информация о членах семьи;

Внешний вид, фото, видео материалы, биометрические данные;

Паспортные данные: номер паспорта, национальная принадлежность, персональный код, подпись;

Уровень личных доходов, имеющееся имущество, денежные потоки;

Информация о членах семьи: имена, фамилии детей и другая подобная информация.

Фото: facebook.com/RaimondsVejonis