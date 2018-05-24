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Сейм Латвии отклонил предложение депутата Яниса Домбравы (VL-TB/LNNK) ограничить право на работу в Латвии для иностранных студентов.

Домбрава предлагал ограничить число студентов из третьих стран, рекомендуя квоту не более 3500 человек в год. Также он выступал из исключения из закона нормы, которая позволяет приезжим студентам, которые учатся на дневном отделении местных вузов и имеют долгосрочную визу или разрешение на пребывание, подрабатывать не менее 20 часов в неделю.

Свою инициативу он объяснил тем, что у студентов из Индии или Пакистана в Латвии помимо образования, есть другие цели. Например, печь кебабы, указал депутат.

"Только три страны! Граждане Пакистана получили разрешение на работу в Латвии, но фактическая ситуация показывает, что число гастарбайтеров значительно выше. Большинство, как прикрытие, используют "программы обучения в Латвии". Однако Сейм отклонил эти предложения, которые ограничили бы их возможности трудоустройства",- написал Домбрава в своем Twitter после заседания Сейма.

Парламент также отказался поддержать предложения Домбравы лишать иностранных студентов разрешения на пребывание, если они "не достигали определенного прогресса в учебе", меняли программу обучения или переводились в другой вуз.