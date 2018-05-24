Сейм отклонил предложения Домбравы по "студентам из кебабных" (17)
Сейм Латвии отклонил предложение депутата Яниса Домбравы (VL-TB/LNNK) ограничить право на работу в Латвии для иностранных студентов.
Домбрава предлагал ограничить число студентов из третьих стран, рекомендуя квоту не более 3500 человек в год. Также он выступал из исключения из закона нормы, которая позволяет приезжим студентам, которые учатся на дневном отделении местных вузов и имеют долгосрочную визу или разрешение на пребывание, подрабатывать не менее 20 часов в неделю.
Свою инициативу он объяснил тем, что у студентов из Индии или Пакистана в Латвии помимо образования, есть другие цели. Например, печь кебабы, указал депутат.
"Только три страны! Граждане Пакистана получили разрешение на работу в Латвии, но фактическая ситуация показывает, что число гастарбайтеров значительно выше. Большинство, как прикрытие, используют "программы обучения в Латвии". Однако Сейм отклонил эти предложения, которые ограничили бы их возможности трудоустройства",- написал Домбрава в своем Twitter после заседания Сейма.
Парламент также отказался поддержать предложения Домбравы лишать иностранных студентов разрешения на пребывание, если они "не достигали определенного прогресса в учебе", меняли программу обучения или переводились в другой вуз.
А что Домбрава не озаботился латышками, что браки заключают с арабами, индусами и ТП. Таких достойно, как из будем возвращать и интегрировать детей? Они же не бормоча на латыском и едят только кебабы?