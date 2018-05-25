Лембергс о закрытии российского ТВ: Латвия поменялась местами с СССР? (29)

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Политика | 25 мая 2018 года, 19:08

Правящие политики своими попытками прикрыть вещание российских ТВ повторяют практику советских времен, когда глушили трансляции "Голос Америки" и "Радио Свободы"", об этом в ходе еженедельной пресс-конференции сказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Все время кричат, что то один канал надо закрыть, то другой. Пропаганду надо перекрыть. Я помню советское время. Тогда спецслужбы глушили радио "Голос Америки" из Вашингтона и "Радио Свобода" из Британии. Теперь Запад испугался каких-то российских телеканалов и, как когда-то СССР, борются против русских. Кого они боятся? Ну, так вы докажите, что у вас правда. Ведь в свободе - демократия. Теперь они просто поменялись местами. Ужас!", - сказал Лембергс.

Неужели можно кого-то переубедить, что-то закрывая, недоумевает политик.

"Я сам слушал "Голос Америки" из Вашингтона и "Свободную Европу" слушал. Ну были помехи, иногда было хорошо слышно, иногда нет. Если каналы закроют, то их захочется еще больше слушать ", - подчеркнул Лембергс.

"Кошмар больной собаки! В Сейме придумывают, как бороться с пропагандой. Ну истинные большевики. Так я могу охарактеризовать всю эту возню по поводу закрытия российского ТВ. Неужели, кто-то может подумать, что запретить что-то в век компьютерных технологий поможет убедить в правильной идеологии? Кого мы испугались? Своей некомпетентности?", - вопрошает мэр Вентспилса.

Комментарии 29
Светлана 20 часов назад
Встречаются два старых латыша. Один говорит другому:
- А помнишь, во времена Хрущёва мы хотели по уровню промышленности догнать и перегнать Америку?
- Так что, мы опять будем догонять Америку?
- Да, но сначала придется догнать СССР.
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Правильно 20 часов назад
Те же самые комуняки, только простились с мозгом,совестью и приличием,охренели от "свободы"и безнаказанности.
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Патриот 20 часов назад
Я уже лет десять не смотрю телевизор, мне вполне хватает интернета. А т-ра лала пусть смотрят латыши.
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