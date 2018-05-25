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Арест политических активистов Владимира Линдермана и Александра Гапоненко напоминает сталинские времена, когда за лишнее слово могли сослать в лагеря. Об этом заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс в ходе еженедельной пресс-конференции, комментируя последние события в Латвии.

По его словам, аресты могли произойти из-за того, что кто-то из активистов "распустил язык".

"Единственное, чего могут добиться власти - так это того, что эти активисты станут героями в глазах какой-то части общества, для которой они стали "мучениками". Но здесь нужны доказательства вины, иначе все это напоминает прошлый режим, когда "распустишь язык" и тебя в лагеря сошлют, а если это было в 1938 году, так "хлопали" на месте, никуда и отсылать не надо было", - сказал Лембергс.

Политик поделился также своим прогнозом относительно предстоящих в октябре выборов в парламент, так, по мнению Лембергса, на предстоящих выборах "Согласие" получит больше голосов.

"Все будет зависеть от того, кто будет кандидатом в премьеры от "Согласия". Или это будет Нил Ушаков, или некий "Х". Но, так или иначе, по сравнению с прошлым годом они должны получить на 3-4% больше. А все потому, что русскоговорящий электорат будет более консолидированным. Меньше будут голосовать за остальные партии", - сказал Лембергс.

В свою очередь, Национальному объединению более 10% голосов не набрать, уверен мэр Вентспилса.

"Национал-популистов люди не любят, так как оценивают не по словам, а по реальным действиям. Я уверен, что больше 10% нацблок не получит", - сказал Лембергс.

Также вентспилсский градоначальник признал, что часть латвийского общества, как бы не отрицали это политики, обижена на новое правительство.

"Одна существенная часть латвийского общества чувствует себя изгоем, обиженным и униженным, это факт. Вы сходите в какую-нибудь русскоязычную школу на мероприятие, где исполняют гимн", - отметил Лембергс.

Он также отметил, что спустя четыре года после последних парламентских выборов многое изменилось - в частности, в Латвии фактически ликвидированы школы нацменьшинств.

"Я лично убежден, что из перевода обучения только на латышский язык ничего не получится", - сказал Лембергс.

Напомним, выборы в 13-й Сейм состоятся 6 октября этого года. Всего будет избрано 100 депутатов.