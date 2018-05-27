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Латвийское радио и телевидение должны работать в рамках доступного финансирования - в противном случае, их надо закрывать, а деньги выделить частным компаниям, которые создают конкурентоспособные программы, считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Таким образом политик в рамках еженедельной пресс-конференции прокомментировал новость о том, что Латвийское телевидение и новое правление Латвийского радио просят правительство выделить 1,5 млн евро для улучшения инфраструктуры обоих предприятий.

"Всем надо жить в рамках выделенного финансирования, надо оптимизировать выплаты. За это отвечает правление и если оно не справляется, то надо выбрать другое правление и все. У них огромный бюджет, а они создают канал за каналом, и это абсолютно бессмысленно", - отметил Лембергс.

Он также отметил, что не видит смысла в существовании государственного радио и телевидения. По его словам, финансирование, выделяемое на содержание государственных каналов, нужно было бы распределить между коммерческими СМИ.

"Могли бы дать денег теле- и радиокомпаниям, которых предостаточно. Для чего вообще нужны Латвийское радио и Латвийское телевидение? Их вообще надо ликвидировать, и направлять деньги на конкурсы, чтобы создавать передачи в частных СМИ. Пусть делают программы - кто новости, кто передачи политические, кто для женщин, кто для детей и так далее", - считает Лембергс.

Напомним, как ранее соообщила председатель Национального совета по электронным СМИ (NELP) Даце Кезбере, Латвийское телевидение и Латвийское радио планируют запросить около 1,505 млн евро из средств госбюджета на непредвиденные расходы для покрытия расходов на улучшение инфраструктуры обоих предприятий.

Так, ЛТВ необходимо дополнительное финансирование на замену источников автономного электроэнергоснабжения (680 000 евро), новый пульт управления для передачи "Панорама" (более 400 000 евро) и замену системы пожаротушения (примерно 190 000 евро).

Тем временем Латвийскому радио (ЛР) требуются 175 000 евро на замену централи аппаратов обеспечения радиоэфира, 60 000 евро — на создание системы безопасности, а 60 000 евро — на расширение системы внутренней безопасности здания ЛР.