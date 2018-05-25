Иесалниекс ответил Лимонову: мы не русофобы, мы против путинизма (6)

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Политика | 25 мая 2018 года, 17:31

Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Иесалниекс прокомментировал призыв российского писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова запретить въезд в Россию некоторым представителям госаппарата Латвии.

"Лимонову, кажется, неясно, что означает "русофоб". Думаю, ни один из присутствующих в списке не ненавидит русских, они борются против русского империализма и путинизма. Так что я в уважаемой компании", - написал Иесалниекс в своем Twitter.

Напомним, Лимонов ранее на своей странице в "Живом Журнале" создал "список латвийских русофобов", которые, по его мнению, больше других проявили себя в принятии дискриминационных законов в отношении русскоязычного населения Латвии.

Помимо Иесалниекса в список попали премьер-министр Марис Кучинскис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр юстиции Дзинтарс Расначс и другие.

Комментарии 6
мда24 минуты назад
клоун шелудивый. а до путина значит были против ельцинцизма..
4
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мда13 минуты назад
а у тебя как обычно вместо мозга один рудимент.
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Latviešu Patriots20 минут назад
Iesalnieka kungam kā vienmēr taisnība!
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