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Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Иесалниекс прокомментировал призыв российского писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова запретить въезд в Россию некоторым представителям госаппарата Латвии.

"Лимонову, кажется, неясно, что означает "русофоб". Думаю, ни один из присутствующих в списке не ненавидит русских, они борются против русского империализма и путинизма. Так что я в уважаемой компании", - написал Иесалниекс в своем Twitter.

Ļimonovam laikam nav skaidrs, ko nozīmē "rusofobs". Domāju, neviens no sarakstā esošajiem neienīst krievus, bet gan cīnās pret krievu imperiālismu un putinismu. Tā ka esmu cienījamā kompānijā https://t.co/0vYlGV9fqv — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 25 мая 2018 г.

Напомним, Лимонов ранее на своей странице в "Живом Журнале" создал "список латвийских русофобов", которые, по его мнению, больше других проявили себя в принятии дискриминационных законов в отношении русскоязычного населения Латвии.

Помимо Иесалниекса в список попали премьер-министр Марис Кучинскис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр юстиции Дзинтарс Расначс и другие.