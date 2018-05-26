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Национальные вооруженные силы (НВС) планируют во второй половине лета получить стратегически важную ракетную систему противовоздушной обороны Stinger, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Данным вооружинем будут обеспечены тактические подразделения Земессардзе, механизированная пехотная бригада и воздушные силы.

"Сейчас с союзниками согласовываются технические условия для приема оборудования, которое планируется получить во второй половине лета. Вся cистема, предусмотренная подписанным договором, будет доставлена в одно время", - рассказали в Минобороны.

Тем временем как ранее отметил командующий НВС Леонид Калниньш, приобретение данной системы очень успешно с финансовой точки зрения, хотя конкретных сумм он не назвал.

В свою очередь, как указал министр обороны Раймонд Бергманис, система противовоздушной обороны Stinger значительно усилит военную мощь государства.

"Противовоздушная оборона является одним из приоритетов текущего момента. И пользу от приобретения ощутят все подразделения, в чьем распоряжении окажутся эти ракеты, в том числе и земессарги", - отметил Бергманис.

Напомним, договор о покупке американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger Латвия с Вооруженными силами Дании подписала в августе прошлого года.

Данный зенитно-ракетный комплекс не использовался, но несколько лет был на вооружении датской армии. Он состоит из ракет противовоздушной обороны и установок для их запуска.

В настоящее время на вооружении латвийской армии имеется ракетный комплекс ближнего действия RBS-70.

"Стингер" (FIM-92) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс , предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, БПЛА). Кроме того, он обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей (справка из Википедии)

Фото: Гатис Диезиньш, Центр рекрутирования и Яунсардзе