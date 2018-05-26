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Партия "Согласие" выступает за Латвию, которая равноценно охраняет и укрепляет позиции латышского языка и латышские ценности, и в то же время гордится тем, что здесь живут люди разных национальностей. Об этом в своем выступлении на съезде партии "Согласие" заявил ее лидер, мэр Риги Нил Ушаков.

"Мы - за Латвию, где нацменьшинства не называют пятой колонной, и где не пытаются перед каждыми выборами ограничить их права. Мы - за Латвию, где нацменьшинства являются одной из основ общего благосостояния и безопасности", - подчеркнул Ушаков.

Говоря о переводе школ на латышский язык обучения, Ушаков указал, что

необходимо "трилингвальное, а не билингвальное обучение", за что "Согласие", по его словам, и будет бороться в парламенте нового созывa.

Ушаков также указал, что жители Латвии хотят перемен, однако Союз "зеленых" и крестьян ясно говорит о плане после выборов "сохранить коалицию и ничего не менять". По словам Ушакова, если на выборах поддержку получат правые партии, то "останется та же коалиция с теми же лицами". "

"Если "Новое Единство" не войдет в парламент, то нынешние партнеры могут найти вместо него какую-то другую партию для сотрудничества", - отметил он.

Ушаков также привел данные опроса, проведенного центром SKDS, согласно которым 63,1% жителей Латвии выступают за радикальные и очень радикальные реформы.

"Но о чем сейчас, за несколько месяцев до выборов, говорят политики правящих партий? Запретить торговлю алкоголя наличными, запретить обучение в частных вузах на русском языке, использовать роботов вместо иммигрантов. И, конечно, "националы" с кебабами", - сказал он.

По его словам, поддержка правящих партий - это путь на обочину Европы. Единственная из правящих партий, которая, по мнению Ушакова, "на словах выступает за европейские ценности, - это "Единство", но не ясно, преодолеет ли она пятипроцентный барьер на выборах в Сейм.

""Согласие" сейчас - единственная крупная латвийская партия, выступающая за сильный ЕС и за ценности, во имя которых он был создан - мир, благополучие, свобода, права человека и демократия на всем европейском континенте", - уверен Ушаков.

Он также указал, что желание людей видеть радикальные перемены создает высокие риски того, что поддержку на выборах могут получить популисты или радикально национальные, антиевропейские партии. По мнению Ушакова, в Латвии такие политические силы будут выступать с очень простыми, но в основном невыполнимыми обещаниями типа "всем все бесплатно, и никакого русского языка".

Тем временем заместитель председателя "Согласия" Янис Урбанович в своей речи отметил, что люди не верят, что в Латвии вообще возможны перемены. "Причем мы живем не в кризисе, а в "обреченности неперемен", - отметил он.

По его словам, сейчас важно предложить и реализовать радикальные и мудрые реформы.

"Сегодня партийный конгресс проводится в несколько ином формате, чем обычно - члены партии, гости и эксперты обсудят различные вопросы, и эти идеи будут использованы при составлении программы "Согласия" на выборах. Такой формат позволит партии привлечь к работе больше людей", - отметил он.

Добавим, в субботу в "Доме Черноголовых" проходит конгресс социал-демократической партии "Согласие". На съезде "Согласие" обсуждается проект предвыборной программы, а также проводятся панельные дискуссии с участием членов партии, а также латвийских и международных экспертов.

Фото: facebook.com/sdpsLV