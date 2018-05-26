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Президент Латвии Раймонд Вейонис, находящийся c рабочим визитом в Тбилиси, поздравил Грузию со столетием государства.

"В судьбах наших государств и наций много общего - мы пережили гнет советской оккупации, одновременно восстановили государственную независимость, а в последние десятилетия столкнулись с похожими вызовами и преодолеваем их. Мое участие в этих торжествах является подтверждением дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами", - сказал Вейонис.

Он также отметил, что Грузия "может гордиться прогрессивной конституцией и успешной демократией, сильной властью закона и парламентом, который представляет волю народа к жизни в свободной современной стране, уважающей права человека и справедливость".

Во время дискуссии "Сотрудничество для благосостояния - стратегия следующего столетия" в грузинском парламенте, президент Латвии подчеркнул, что исторические связи, общие исторические ценности и общие интересы создают стабильную основу для отношений между нашими странами.

"Латвия продолжит поддерживать Грузию на пути к главенству права и справедливости, а также суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заверил президент.

Добавим, в субботу, 26 мая в Грузии отмечается День независимости. Он всегда отмечается торжественно, однако в этом году его отметят с еще большим размахом, так как он приурочен к 100-летнему юбилею провозглашения Первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания независимости страны в 1918 году.

В честь Дня независимости в Грузии пройдет более 200 мероприятий, ожидаются визиты зарубежных гостей высокого уровня и торжества.

Тем временем президент Латвии Раймонд Вейонис будет находиться с рабочим визитом в Тбилиси до 28 мая, где также примет в посвященных столетию Грузии мероприятиях.

Фото: канцелярия президента Грузии